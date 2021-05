Krass Høie etter breddefotball-opprør – ber NIF rydde opp umiddelbart

Flere breddeklubber har varslet at de vil bryte regjeringens anbefaling mot kontakttrening. Helseministeren ber idrettsforbundet rydde opp.

HELSEMINISTER: Bent Høie (H). Foto: Mattis Sandblad

Publisert Publisert Nå nettopp

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sier helseminister Bent Høie på spørsmål fra NTB om hva beskjeden er til klubbene som vil bryte anbefalingen.

Ifølge Aftenbladet har 3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger tatt kontakt med sine motstandere for å informere om at de vil se bort fra myndighetenes anbefalinger om å unngå kontakt for de over 20 år. De kommer til å starte med normal trening 31. mai.

Avisen Tromsø melder at flere klubber i Troms har begynt med normale treninger. Blant annet Skarp og Ishavsbyen i 4.-divisjon. Det gjelder også divisjonskollega Storelva. Andre lag vil vurdere det samme, ifølge avisen.

Kravet om én meters avstand som hindrer kontakttrening i breddeidretten er kun en anbefaling – det er ikke forskriftsfestet.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har dere overfor de klubbene som bryter dette? spør NTB.

– Jeg oppfatter at Norges Idrettsforbund hele veien har vært veldig tydelige på at de mener at idretten skal følge til enhver tid både regler og råd på dette området, svarer Høie.

– Hvis en innen idretten får lag og foreninger som ikke gjør det, så er det først og fremst et oppdrag for Norges Idrettsforbund å rydde opp i og det forventer jeg.

Etter regjeringens pressekonferanse 23. mai hvor det ikke ble åpnet for kontakttrening i breddeidretten, sa fotballpresident Terje Svendsen at det måtte være opp til myndighetene å straffe de som eventuelt bryter regjeringens anbefalinger.

– Fotballen har ikke regelverk hvor vi kan sanksjonere brudd på myndighetenes anbefalinger ved normal trening, det må være myndighetenes ansvar. Min anmodning er at fotballen åpnes for alle, klubbene vil følge opp på en god og trygg måte.

På spørsmål fra NTB om én-meters-rådet burde vært forskriftsfestet, svarer helseminister Høie:

– Nei, vi mener nok at en del av de rådene og reglene som vi har ikke alltid egner seg like godt for forskriftsfesting, svarer Høie.

Han mener det vil være utfordrende å gi en så stor gruppe i samfunnet unntak fra én-meters-rådet.

– Jeg tror de fleste forstår at det hadde vært fryktelig vanskelig å ha legitimitet til å beholde rådet på andre områder som omfatter betydelig færre mennesker enn det breddeidretten gjør, sier helseministeren.

– Men jeg håper jo virkelig at vi raskt skal komme til trinn 3 sånn at vi kan åpne opp breddeidretten ute for voksne med unntak for énmeterskravet. I trinn fire vil de og få unntak innendørs.

(VG/NTB)

Publisert Publisert: 26. mai 2021 13:56