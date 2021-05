Fredric Aasbø tok årets første pallplass

Fredric Aasbø (35) reiste seg fra en skuffende åpning på sesongen og var tilbake på seierspallen i Formula Drift da serien fortsatte i Orlando. Få med deg alt av helgens action i vår høydepunktsending på VG+.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Det føles fantastisk! Kjøredressen lukter champagne, akkurat slik en kjøredress skal, sier en strålende fornøyd Aasbø til VGTV etter 2.-plassen i Orlando i helgen.

Se høydepunktsendingen fra løpet i Orlando som abonnent på VG+ enten i videospilleren over eller via denne linken.

– Det å komme på pallen med det nivået det er i Formula Drift nå, er en seier i seg selv, mener nordmannen som vant mesterskapet sammenlagt i 2015.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på pallen her i Orlando, men vi er ikke her for å kjempe om 2.-plasser, sier Fredric Aasbø i en pressemelding.

– Det å komme på pallen med det nivået det er i Formula Drift nå, er en seier i seg selv, mener nordmannen som vant mesterskapet sammenlagt i 2015.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på pallen her i Orlando, men vi er ikke her for å kjempe om 2.-plasser, sier Fredric Aasbø i en pressemelding.

Les også Mazepin sist i Formel 1-løpene: – Typisk betalfører anno 2021

– Vi noterer oss nøye det som skjer og fortsetter å lære og forbedre bilen. Det er en lang sesong, og vi har nettopp startet, sier 35-åringen, som bor delvis i California og delvis i Tomter i Indre Østfold.

Han kjører en Toyota GR Supra – et monster med over 1000 hestekrefter. Med den skal han sladde gjennom svingene på best mulig måte. Aasbø har kjørt den bilen siden september 2020.

FORNØYD: Etter en skuffende start på sesongen, slo Fredric Aasbø tilbake i Orlando. Foto: Larry Chen Larry@larrychenphoto.

Meningen er at årets Formula Drift-serie skal gå over åtte runder – hvis alt corona-ordner seg.

Helgens løp var fylt med dramatikk der vindstille vær førte til at røyken fra de spinnende hjulene ble liggende som et teppe over banen. Dette gjorde det svært vanskelig for mange av førerne i «chase position» – bilen som ligger bak i duellene – og løpet var fylt med små og store uhell.

Aasbø ble nummer tre i kvalifiseringen og fortsatte med seirer over Jonathan Nerren i 16-delsfinalen, over Jeff Jones i åttendedelsfinalen og så Kazuya Taguchi i kvartfinalen.

Les også Mercedes-krise i Monaco: – Hva er det som skjer?

Deretter måtte Aasbø ha «ekstraomgang» i semifinalen før han slo Justin Pawlak. Det oppsto enorm røykutvikling i motoren på bilen til Pawlak. Aasbø kjørte fullstendig i blinde i røyken, og måtte til slutt gå av gassen. Det viste seg at motoren i den kraftige Mustangen til Pawlak hadde havarert, og lagt igjen olje over hele banen.

Det tok derfor nærmere en halvtime å rydde banen før publikum fikk se en intens finale mellom Aasbø og amerikaneren Chelsea Denofa. Denofa kjørte et av konkurransens mest aggressive løp, der han flere ganger dunket borti Aasbø underveis. Aasbø, som har opplevd store tekniske problemer med bilen i de siste løpene, fortalte at han bevisst valgte å holde noe igjen.

FULL FRES: Fredric Aasbø i aksjon under Formula Drift-løpet i Orlando. Foto: Larry Chen Larry@larrychenphoto.

– Det er bra for Papadakis Racing å komme fra Orlando med en pallplass, sier teameieren Stephan Papadakis i en pressemelding.

– Vi har vist at begge våre Toyotaer har potensial til å vinne når som helst, og vi jobber videre for å prestere bedre for hver bane.

Aasbøs teamkollega Ryan Tuerck måtte si takk for seg i kvartfinalen.

Neste runde går på Englishtown Raceway den 18. og 19. juni. Aasbø vant mesterskapet i 2015.

Publisert Publisert: 25. mai 2021 12:57 Oppdatert: 25. mai 2021 13:36