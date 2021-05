Aursnes-magi da Molde jaget vekk Lerkendal-spøkelset

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Molde 2–3) RBK totaldominerte og var på vei mot sin sjette strake hjemmeseier mot erkerivalen. Så ble alt snudd på hodet i løpet av tre minutter.

En ellevill sluttspurt sørget for at Molde tok sin første borteseier mot Rosenborg siden 2014.

– Det er deilig. Vi er ikke så godt vant med det, sier Erling Moe til VG.

– Jeg har ikke hatt denne følelsen her før, sier Fredrik Aursnes, som spilte en sentral rolle i opphentingen.

Tre minutter før full tid trakk han et rålekkert hælspark opp av hatten. Den magiske detaljen spilte fri innbytter Eirik Hestad, som bredsidet inn utligningen for Molde.

VELPLASSERT: Eirik Hestad setter ballen kontrollert ned i hjørnet. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg vet ikke om det var med vilje. Jeg må se den i reprise før jeg gir ham den, spøker Hestad.

– Den var kanskje til Fofana, innrømmer Aursnes med et smil.

Aursnes slo deretter corneren som etter mye om og men – og en målgivende pasning fra Hestad – havnet hos midtstopper Martin Bjørnbak.

SEIERSRUS: Martin Bjørnbak setter inn den avgjørende scoringen for Molde. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Scoringen hans sendte hele Molde-leiren ut i full jubel på overtid av en kamp som bølget voldsomt fra start til slutt.

– Det er så surt, jeg har ikke ord, sier Rosenborg-spiller Kristoffer Zachariassen til Eurosport rett etter kampslutt – og følger opp i intervju med VG i pressesonen litt senere:

– Det er forferdelig tungt. Det er utrolig dumme, teite måter å slippe inn mål på, sier han.

– Det er selvfølgelig ergerlig. Vi har god kontroll, så er det bare vår egen feil at vi ikke avgjør kampen, sier lagkamerat Carlo Holse til VG.

RBK fikk en fryktelig start på kampen da det kamprustne midtbaneankeret Per Ciljan Skjelbred mistet ballen og lot Ohi Omoijuanfo servere Etzaz Hussain.

– Jeg vet da faen hva som skjer. Jeg mister oversikten, får solen i øynene og sklir litt, sa Skjelbred til Eurosport i pausen.

– Det var en feil som ikke skal skje, rett og slett, sier Skjelbred til VG etter kampen.

ARMENE I VÆRET: Per Ciljan Skjelbred gjorde en stor feil og ble nesten straffet ved en annen anledning. Da ble han reddet av målvakten André Hansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Etter kampen er Åge Hareide ordknapp rundt veteranens tabbe.

– Det vet jeg ikke, du må spørre ham, sier Hareide på VGs spørsmål om hva det kan skyldes.

– Han er sliten. Han er på vei tilbake, men han jobber alltid veldig hardt. Man kan ikke skylde på ham, sier Hareide litt senere.

Da hadde Eliteseriens toppscorer Kristoffer Zachariassen headet inn utligningen like før hvilen.

NETTSUS: Kristoffer Zachariassen header ballen i en vakker bue over Andreas Linde. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Carlo Holse scoret deretter det som lenge så ut til å bli vinnermålet for et RBK-lag som virket å ha full kontroll i hele andre omgang.

– Det er som om vi slutter å spille fotball. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan fortsette med det de siste ti minuttene, sier Holse.

For Erling Moe traff blink med byttene sine: David Datro Fofana bidro med fart og fysikk som skapte hodebry for RBK, mens Eirik Hestad leverte både mål og målgivende pasning etter sitt innhopp.

– Jeg blir sjelden så høy på meg selv. Det er guttene som gjør det, sier Moe til VG.

Dermed ble Rosenborg påført sitt første tap for sesongen. Istedenfor at trønderne troner på topp, er de nå to poeng bak Molde og Bodø/Glimt, som begge har én kamp til gode.

