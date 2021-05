Foss etter historisk niendeplass i Giro d’Italia: – Pallen i en Grand Tour er innenfor rekkevidde

Tobias Foss (24) beholdt niendeplassen i sammendraget på den siste etappen og sikret seg det beste norske resultatet i rittet sammenlagt noen gang.

NIENDEPLASS: Tobias Foss sikret det beste norske sammenlagtresultatet i Giro d’Italia. Foto: JENNIFER LORENZINI / X06730

Før årets utgave hadde Dag Erik Pedersen det beste norske resultatet med en tiendeplass fra 1984.

– Det er kult, men jeg tror vi kommer inn i en tid hvor slike rekorder, også min, ikke vil stå veldig lenge. Som nordmenn har vi en kul fremtid foran oss. Det gror godt, også blant sammenlagtrytterne, sier Tobias Foss til VG.

Foss vant «ungdommens Tour de France», Tour de l’Avenir, i 2019 som første nordmann og har flere ganger tidligere gjort det klart at han ønsker å hevde seg helt i toppen av sykkelsportens «Grand Tours» – Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España.

– Jeg tror pallen i en Grand Tour er innenfor rekkevidde. Jeg skal være proff i 10–15 år, så potensialet er ganske stort. Det er prosenter å hente. For det første så er dette min første fulle proffsesong, så et par år til i beina vil gjøre noe. Så har jeg potensialet jeg kan ut i vekt. Det har startet bra og skal være en langvarig og sunn prosess, sier Foss.

Tobias Foss hadde et håp om å kunne kjempe om seieren på den avsluttende tempoetappen, men etter tre tøffe uker hadde han ikke gullbein på den tre mil lange tempoen. Til slutt endte han på en tolvteplass på etappen, 58 sekunder bak etappevinner Filippo Ganna. Det var mer enn nok til å sikre niendeplassen i sammendraget for Foss.

– Jeg har tapt jevnt hver dag. Det er jeg veldig fornøyd med. Klarer jeg å heve nivået litt, så kan jeg være der. Neste år håper jeg at jeg er litt nærmere hver dag, og om et par år kan jeg matche de beste mye bedre. Jeg har stabiliteten, jeg må bare heve grunnivået, sier Foss.

Egan Bernal (24) slo tilbake etter fjorårets Tour de France, hvor han ikke klarte å forsvare seieren fra 2019 på grunn av ryggplager. Colombianeren vant to etapper i rittet og koblet tidlig grepet om sammenlagtseieren. Til tross for at han viste noen svakhetstegn mot slutten, holdt han fint unna og vant rittet sammenlagt foran Damiano Caruso og Simon Yates.

Fakta Topp ti i Giro d’Italia 1. Egan Bernal

2. Damiano Caruso + 1.29

3. Simon Yates + 4.15

4. Aleksandr Vlasov + 6.40

5. Daniel Felipe Martínez + 7.24

6. João Almeida + 7.24

7. Romain Bardet + 8.05

8. Hugh Carthy + 8.56

9. Tobias Foss + 11.44

10. Daniel Martin + 18.35

ROSA: Egan Bernal vant årets Giro d’Italia. Foto: LUCA BETTINI / AFP

Årets Giro d’Italia er det første treukersrittet Foss har fullført. Han syklet også fjorårets Giro d’Italia, men måtte da stå av sammen med resten av laget etter at Steven Kruijswijk testet positivt på covid-19 etter den niende etappen.

Foss startet rittet med en tredjeplass på den første etappen, en kort tempoetappe i Torino. Nordmannen skulle opprinnelig være hjelperytter for George Bennett, men Bennett fikk store problemer med det kalde været i den første uken.

Siden har Foss vært sammenlagthåpet for Jumbo-Visma og nordmannen har vært inne topp elleve i sammendraget siden den ellevte etappen.

– Nå blir det et ordentlig herremåltid. Vi skal ut med rytterne og støtteapparatet. Det blir en fin kveld for alle og det var Paul (Martens) sitt siste ritt i dag. Vi skal feire det og tre uker sammen. Det gleder jeg meg til, sier Foss, som sier han er takknemlig for lagets støtte gjennom rittet.

PS! Carl Fredrik Hagen har fremdeles det beste norske sammenlagtresultatet i en Grand Tour med åttendeplassen fra Vuelta a España i 2019.

