Gauseth overrasker Molde-sjefen: – Erling skal skjerpe seg

CONSTO ARENA (VG) Erling Moe (50) mente at Molde ble snytt for seieren mot Mjøndalen. Det får MIF-kaptein Christian Gauseth (36) til å reagere.

SINT: Molde-trener Erling Moe fortalte dommer Dag Vidar Hafsås at han var misfornøyd etter bortematchen mot Mjøndalen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Jeg synes han Erling skal skjerpe seg. Han en grine-unge om han sier denne kampen ble avgjort av dommeren, sier tidligere Molde-spiller Gauseth til VG.

Etter 0–0-matchen gikk Moe ut på kunstgresset i den stekende solen og fortalte dommer Dag Vidar Hafsås at ballen var over streken da Kristoffer Haugen (27) avsluttet mot Mjøndalen-målet et drøyt kvarter før slutt. Noen minutter senere gjentok Molde-sjefen det samme overfor VG.

– Kampen blir preget av at dommerne ikke gjør jobben sin. Det er synd. Det er altfor ofte at kamper blir avgjort av ting utenfor vår rekkevidde. Når det er kampavgjørende, er det ikke godkjent av dommerne, sier Moe.

– Snytt

Også Haugen og Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem (30) støttet opp under trenerens syn.

– Jeg scoret. Jeg har sett på bildene etter kampen og det bekreftet det jeg tenkte. Ballen var inne. Det er surt å bli snytt for to poeng her i dag. Linjedommeren sa han ikke fikk det med seg, sa Haugen til VG.

– Den var inne. Jeg lå nede på linjen og så det helt klart. Det var veldig, veldig kjedelig, men vi var ikke i fyr og flamme i dag, fortalte Wolff Eikrem.

Dommer Hafsås sa følgende:

– Det er umulig for oss å se om ballen er helt inne og dermed kan vi ikke dømme mål. I denne situasjonen er det nesten en umulighet å avgjøre om den er inne eller ikke, hevdet Hafsås overfor VG.

KAPTEIN: Christian Gauseth avbildet under matchen mot Molde. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Gauseth overrasker Moe

Mjøndalen-kapteinen kjøper på sin side ikke at kampen endte uavgjort på grunn av en dommertabbe.

– Denne kampen endte som den gjorde for vi var godt organisert, frustrerte Molde og slapp til få sjanser. Jeg tror heller han Erling skal fokusere på det, fremfor å grine til dommeren – for det har jeg har lite til overs for, sier Gauseth.

En stund senere responderte Moe på kritikken fra MIF-spilleren i en SMS til VG.

– Det er overraskende. Jeg var helt sikker på at Christian støttet meg på denne, da vi har friskt i minne raseriutbruddene mot dommerne fra «Gausethen» i fjor, skriver Moe og legger ved en latteremoji.

AMPERT: MIFs Tonny Brochmann og Martin Bjørnbak kranglet etter en duell innenfor 16-meteren til Molde i andre omgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

