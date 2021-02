Pichler ut mot norsk Kina-samarbeid – får kraftsalve i retur

POKLJUKA/OSLO (VG) Den legendariske skiskyttertreneren Wolfgang Pichler (66) stusser over Norges samarbeid med Kina. Han mener det er «politisk tvilsomt». Norges landslagssjef slår hardt tilbake mot kritikken.

TIDLIGERE SVENSK TRENER: Wolfgang Pichler. Foto: ANDREAS SCHAAD / EPA

Tyskeren sto blant annet bak suksessen til Magalena Forsberg, svensken som vant seks individuelle VM-gull, verdenscupen sammenlagt seks ganger og var en dominerende kraft på kvinnesiden mellom 1997 og 2002. Han trente Russland mellom 2011 og 2014, før han returnerte til Sverige og ledet dem fra 2015 til 2019.

– Norge skal ikke dra fordel av at Kina ikke deltar i VM. Jeg syns det er veldig rart at de får mer ressurser i form av to ekstra smørere, selv om de er norske. Jeg forstår heller ikke hvorfor Norge samarbeider med Kina overhodet. Politisk sett er det tvilsomt, sier Pichler til svenske Aftonbladet.

Bakgrunnen for Pichlers uttalelser er et VG-intervju med Norges landslagssjef Per-Arne Botnan. Kina kjøper smøretjenester av Norge. Men ettersom Kina ikke drar til VM, vil Norge selv kunne bruke de to smørerne som egentlig skulle vært utleid.

– Vi kan dra veksler på disse ressursene og tar med dem i vår tropp. Dermed blir smøreteamet på åtte personer i stedet for seks. Samarbeidet med kineserne har vært en vinn-vinn-situasjon fordi det er flere ute som kan teste og gjøre en jobb i forkant, sa Botnan til VG for en snau uke siden.

NORGES LANDSALGSSJEF: Per-Arne Botnan. Foto: Jostein Magnussen

Konfrontert med Pichlers kritikk svarer landslagssjefen slik:

– Skivebom fra Wolfgang.

– Når Kina har vært med har de vært akkreditert hos Kina. Men så lenge Kina ikke har vært med i konkurranser, har de vært med oss. De har bare vært leid ut, forklarer Botnan.

Han er ikke imponert over veteranens kritikk.

– Han må følge med i timen. De to smørerne er ansatt hos oss. Det er norske smørere som er ansatt i Norges Skiskytterforbund, og så får vi noen ressurser fra Kina for at de skal få lov til å benytte de aktuelle smørerne når Kina deltar i konkurranser, sier Botnan, som hevder at andre land har med seg flere smørere enn Norge.

Angående kritikken som går på samarbeide med Kina:

– Han kan gå i seg selv. Han har selv jobbet med nasjoner som har ikke har kommet godt ut av alle ting.

Pichler trente Russland mellom 2011 og 2014. Akkrediteringen til OL i Pyeongchang i 2018 ble i utgangspunktet inndratt som følge av at tre russiske skiskyttere ble dopingtatt etter OL i Sotsji i 2014.

Pichler hevdet han ikke hadde kjennskap til russernes dopingprogram og forsvarte seg mot anklagene. Det resulterte i at han likevel fikk dra til Sør-Korea i 2018 sammen med Sverige.

– Jeg har ingen spesifikk informasjon om hvorvidt Wolfgang Pichler visste om det. Det er vanskelig å se for seg at en erfaren trener ikke ville heve øyenbrynene når han så de forandringene i fysisk form for en utøver som var en del av dopingen. Men i alvorlige saker som dette tror jeg ikke spekulasjoner er passende, svarte dopingvarsleren og sjef for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, til VG da han ble spurt om dette i 2017.

PS! VM i Pokljuka starter med mix-stafetten onsdag 10. februar.

