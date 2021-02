Droppet VM-øvelse: – Vil ha den av programmet

CORTINA/OSLO (VG) Alexis Pinturault (29) og Henrik Kristoffersen (26) var nummer én og to i parallell-rennet i Lech/Zuers i verdenscupen, tidligere i sesongen. Men i VM droppet de begge å delta.

AV PROGRAMMET: Henrik Kristoffersen mener at parallell-øvelsene burde bli tatt av VM-programmet. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg har sagt nok om parallell tidligere, men jeg henger medaljer i slalåm- og storslalåmgull høyere enn det jeg gjør i parallell, sier Henrik Kristoffersen til VG.

Det har kun blitt kjørt ett parallell-renn i verdenscupen i år, og fem av løperne som kom topp-ti i Lech/Zuers valgte å ikke stille i VM-rennet i samme disiplin.

– Hva synes du om signalet til arrangøren om at både du og Pinturault ikke stiller?

– Det trenger ikke jeg å svare på, for det sier seg selv når vi ikke stiller.

– Er det ren boikott?

– Fra min side er det ikke noe ren boikott, fordi jeg vil satse på slalåm og storslalåm, siden jeg synes det er morsommere å kjøre det.

Rælingen-løperen synes det kunne holdt med fire disipliner på VM-programmet.

– Jeg mener det er nok med de fire grenene (slalåm, storslalåm, super-G og utfor). Det hadde skapt mindre styr for TV-seerne. Jeg er og har vært fan av alpint siden jeg var liten og jeg synes det er for mye nå, sier Kristoffersen.

Les også Aamodt om VM-sjansene: – Vi må håpe på én medalje

– De bytter på reglene hele tiden. Forrige VM var det med slalåmski, nå er det med storslalåmski. Plutselig er det ny måte å ha kvalifisering på, plutselig er det ny måte å ha renn på. Da blir man litt utålmodig som alpinist, sier Sebastian Foss-Solevaag (29), som også sto over parallell-rennet i VM, til VG.

– Er ikke grenen klar for et VM? Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault og deg selv er ikke med. Hva er signaleffekten til FIS?

– Vi brukte mye tid på å trene på dette inn mot OL, og det ga jo uttelling, men når man ikke vet hva man kommer til er det vanskelig å trene på det. Det er vanskelig å bruke energi på det når man ikke vet hva man kommer til, sier Foss-Solevaag.

Les også Kristoffersen slo voldsomt tilbake i Chamonix: – Fortsatt en seiersmaskin

Timon Haugan var Norges eneste representant til parallell-finalen i går. Han liker disiplinen, men ser at det internasjonale skiforbundet har en jobb å gjøre.

– Jeg synes det er en artig disiplin. Å kjøre mot hverandre er gøy og jeg tror også det er gøy for publikum å se på. Det er en stor jobb for arrangøren å få det mest mulig likt, og der har de en jobb å gjøre, sier Haugan til VG.

– Det har vært renn der det har vært mye bedre. De må finne noe som funker hver gang. Reglene endres hele tiden. Kvaliken i går var noe helt annet enn i Lech. Annen bakke, andre forhold og kun én omgang. Det er vanskelig å forholde seg til. De må bestemme seg for noe å gjøre det hver gang, legger han til.

Les også Haugan håper på å fortsette VM: – Jeg har et stort håp

Landslagstrener Steve Skavik mener VM-programmet har skylden for at de store stjerne velger å stå over parallell-rennet.

– Disse konkurransene kommer såpass tett inn på slalåm- og storslalåmrennet og denne konkurransen suger mye krefter. Henrik ønsker å være klart for de andre rennene, sier Skavik til VG.

– Med det programmet som er her nå, vil man miste de store stjernene. Vi har løpere som har prestert bra i parallell og vi må forberede oss på at dette blir for fremtiden, legger han til.

Norge endte opp med å ta VM-gull i lagkonkurransen etter finale drama mot Sverige.

PS. Kristoffersen kjører sitt første renn i VM på fredag kl. 10:00 på NRK. Da kjøres det storslalåm i Cortina.

Publisert Publisert: 17. februar 2021 16:31 Oppdatert: 17. februar 2021 17:23