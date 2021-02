Visepresidenten i Galatasaray om Omar: – Vi er veldig håpefulle

Den tyrkiske klubben vurderer å sende Omar Elabdellaoui (29) til en lege i USA for å behandle øyenskadene videre.

PÅ BEDRINGENS VEI: Visepresidenten i Galatasaray melder at Elabdellaoui gjør fremskritt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det var på nyttårsaften at høyrebacken ble skadet av fyrverkeri. I midten av januar ble han skrevet ut av sykehus. Under en pressekonferanse torsdag uttalte visepresidenten i Galatasaray Abdurrahim Albayrak seg om nordmannens situasjon.

– Ett øye er bra og han har begynt å se på det andre, sier Albayrak ifølge blant andre Ajansspor.

– Vi fant en lege i USA. Hver uke får han behandling for synet. Vi vil enten få legen hit eller sende ham til USA. Dette er vår fotballspiller. Det er et tegn på hvor mye vi bryr oss om helsen hans, sier han.

– Vi er veldig håpefulle. Det er ingenting som skal være uprøvd for Galatasaray, sier Albayrak.

Elabdellaoui selv har ikke uttalt seg til mediene i forbindelsen med ulykken, men la ut et innlegg på Instagram i etterkant av hendelsen.

– Jeg vet at dere er bekymret for meg, men noen ganger setter Gud oss på prøve. Jeg tror at jeg kommer til å bestå denne testen og takker for bønnene deres, skriver Elabdellaoui, som videre skriver at folk gjerne må ha ham i tankene, og at han takker for all støtte og alle bønner.

Galatasaray-trener Fatih Terim uttalte følgende til tyrkiske medier etter å ha vært på besøk hos høyrebacken.

– Gud sparte livet hans. Han er en spiller vi bryr oss om. Han er viktig for oss både på og utenfor banen. Vi delte våre tanker og følelser og ble emosjonelle. Vi vil gjøre alt for ham og håper det utvikler seg godt, sa Terim ifølge avisen Cumhuriyet.

