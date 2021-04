Sandvolleyduoen svever etter drømmecomeback: – Helt sykt

For noen få dager siden var det høyst usikkert om Anders Mol (23) og Christian Sørum (25) i det hele tatt kunne konkurrere, men i glovarme Cancún jakter de nå på sin andre verdensturneringsseier på få dager.

GULLGUTTER: Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol poserer med EM-gullene de tok i Latvia i september. Comebacket denne uken lover godt for fortsettelsen. Foto: TOMS KALNINS / EPA

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Vi turte ikke å drømme om gull i den turneringen vi vant nå. Det er helt sykt, og har ikke gått opp for oss. Vi hadde trent litt på Tenerife i forkant, men det var alt. Jeg visste ikke om jeg kunne spille en gang på grunn av hofteproblemer, forklarer Mol til VG på telefon fra Mexico.

De fleste motstanderne har hatt langt bedre treningsforhold, og mindre strenge coronarestriksjoner. I tillegg er det ekstrem varme i Cancún med godt over 30 grader i skyggen og intens luftfuktighet.

– Ikke helt optimale forhold for to karer fra Norge, men det er veldig deilig at vi fortsatt holder nivået. Vi vippet flere svært tette kamper til vår fordel, og det er klart dette gir oss selvtillit, supplerer Sørum.

De forteller om konkurrenter som nærmest rister på hodet over prestasjonen de har gjort i comebacket, som var deres første turnering etter EM-gullet i september i fjor.

Les også Tilbake etter skademareritt: – Visste ikke hva jeg skulle gjøre

Inn på prestisjeliste

Da de to gikk helt til topps i Mexico tirsdag, så var det den 11. seieren i verdensserien. Dermed er de inne på topp-ti-listen over antall seirer totalt i karrieren. Det skjedde altså i det som skulle være et comeback der oppkjøringen altså har vært preget av ekstrem usikkerhet.

At det nå bare er ni par som har flere seirer totalt i karrieren gjør det veldig spesielt. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide tok til sammenligning syv seirer i verdensserien i løpet av hele karrieren.

– Det er noen enorme navn på den listen. Det var stort da vi passerte Kvalheim og Maaseide, så at vi smyger oss inn på topp ti er helt sykt, legger Mol til.

Dersom de «bare» tar fem seirer til er de oppe på topp tre, og første mulighet er allerede i dag når duoen igjen i aksjon i den andre verdensserieturneringen på samme sted på få dager.

– Er det så kort vei opp til topp tre? Det visste vi ikke, sier Mol og Sørum entusiastisk i munnen på hverandre.

– Det skal være mulig å komme seg opp på topp tre. Vi er fortsatt unge, og har mange gode år foran oss. OL står øverst på listen akkurat nå, men det hadde vært rått om vi klarer fem seirer til i løpet av kort tid, sier Sørum.

Tærer på kreftene

De tok sin første seier i 2018, og er for øyeblikket rangert som verdens beste sandvolleypar. Brasilianske Ricardo Santos/Emanuel Rego topper med 34 seirer, Phil Dalhausser/Todd Roger fra USA har 23, og på tredjeplass er det delt mellom Jose Loiola/Rego og Jose Marco Melo/Rego som begge har 15 seirer.

Legenden Rego har for øvrig vunnet hele 77 ganger med fem forskjellige makkere. Han ble også verdensmester tre ganger i tillegg til gull, sølv og bronse i OL.

LEGENDE: Emanuel Rego jubler etter en seier mot Sveits i OL i 2004. Han tok gull i det mesterskapet. Foto: DAVE MARTIN / AP

– Hvordan er vinnersjansene deres i den andre turneringen på få dager?

– Det er veldig mange gode lag med her, så det blir tøft igjen. Forholdene er de samme, og det tærer på kreftene. Vi ligger som slakt mellom kampene, men klart vi kan ta denne seieren også, svarer Sørum.

PS! En eventuell finale i den andre Cancún-turneringen spilles mandag. Mol og Sørum drar tilbake til Tenerife for å trene, og deretter blir det OL-kvalifisering i Madrid.

Publisert Publisert: 22. april 2021 19:20