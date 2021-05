Skadet Haaland så lagkameratene herje: Dortmund klare for cupfinale

(Borussia Dortmund – Holstein Kiel 5–0) Erling Braut Haaland måtte stå over semifinalen i den tyske cupen med en muskelskade, men fikk se lagkameratene feie over Holsten Kiel. Nå venter et oppgjør mot Alexander Sørloth og RB Leipzig i finalen.

To mål fra Gio Reyna og ett mål hver fra Marco Reus, Thorgan Hazard og Jude Bellingham førte til at det var 5–0 til Dortmund allerede før pause i semifinalen i DFB Pokal.

Den andre omgangen ble preget av et rolig tempo, og fra tribuneplass kunne Erling Braut Haaland se lagkameratene ha full kontroll på finaleplassen i en målløs omgang.

Selv om de hadde kontroll, ble Mateu Moreys skade snaut 20 minutter før slutt et skår i gleden for Dortmund. Haaland ble filmet på tribunen, hvor man kunne se nordmannen holde seg for øynene etter Moreys skade, hvor høyrebacken fikk en stygg vridning i kneet.

CUPFINALEDYST: Lagene til Alexander Sørloth (venstre) og Erling Braut Haaland (høyre) er begge klare for den tyske cupfinalen. Foto: RONNY HARTMANN / POOL

Fredag kveld ble Alexander Sørloths RB Leipzig også klare for finalen. Sørloth startet kampen og spilte 90 minutter mot Werder Bremen, i kampen som ble avgjort i ekstraomganger. Der var det Emil Forsberg som ble den store helten for Leipzig.

Dermed blir det altså cupfinaledyst mellom lagene til de to norske landslagsspissene. Cupfinalen spilles 13. mai og bare fem dager tidligere, 8. mai, møtes de to lagene i Bundesliga.

Det første møtet mellom Dortmund og Leipzig denne sesongen endte med en 3–1-seier til Dortmund. Erling Braut Haaland scoret da Dortmunds andre og tredje mål, mens Sørloth reduserte like før slutt.

For Dortmund gjenstår det nå fire svært viktige kamper av sesongen. Med tre serierunder igjen av Bundesliga ligger de på femteplass, og ligger dermed an til å havne utenfor de fire beste som kvalifiserer seg til neste sesongs Champions League. Eintracht Frankfurt og Wolfsburg ligger henholdsvis ett og to poeng foran med tre runder igjen.

Haaland har scoret 37 mål på 38 kamper for Dortmund denne sesongen og det kan bli svært viktig for det tyske laget at han blir skadefri i sesonginnspurten.

