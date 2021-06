Fagermo kalte Berisha en «jævla gris» – så senket han Vålerenga

STAVANGER (VG) (Viking - Vålerenga 4–1) Dag-Eilev Fagermo (54) mente Veton Berisha (27) skulle blitt utvist. Viking-spissen ble på banen, før han scoret to og fikk to målgivende.

Like før pause gikk Berisha voldsomt inn i en duell med Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson. Vålerenga ropte på det røde kortet, men dommer Tore Hansen nøyde seg med å gi det gule.

Det fikk Vålerenga-treneren til å reagere.

– Å gå inn sånn... Og så er det gult kort?! Latterlig! Jævla gris, fanget kameraene opp at Fagermo sa.

Konfrontert med utsagnene etter kampen, forteller Fagermo at han ikke husker hva som ble sagt.

– Veton er ikke en jævla gris. Han er en veldig god spiss, som slo Vålerenga alene i dag. Uansett hører ikke sånne taklinger hjemme i fotballen, sier Fagermo til VG.

– Kjent for å snakke

– Jeg hørte han hadde sagt jeg var en gris, men det går helt fint. Det er vi som stikker av med tre poeng, og jeg har to mål og to assist. Fagermo er kjent for å snakke en del, og det får han bare fortsette med. Da er det utrolig deilig å vise han hvem som er sjefen her i Stavanger, sier Berisha til VG.

Berisha selv sier følgende om taklingen på Vålerengas sisteskanse:

– Du kunne sikkert gitt oransje på den. Samtidig følte jeg at jeg trakk meg, men du kunne sikkert gitt rødt på den, sier 27-åringen, som forstår reaksjonene fra Vålerenga-leiren.

Berisha spilte en kjempekamp:

– Hvorfor ble det ikke rødt kort til Berisha i denne situasjonen, Tore Hansen?

– Det er to ting som gjorde at det var veldig tydelig at det ikke ble rødt kort. Det ene er at han takler langs bakken. Det andre er at han bøyer beina. Han treffer med leggen, og ikke med strakt bein eller knotter. Soleklart gult kort, sier dommer Hansen til VG.

– Forstår du reaksjonene?

– Nei. Jeg skjønner at han kom med stor fart, men det er det eneste kriteriet som var til stedet her. Det måtte ha vært mer enn det. Enten et løftet bein, eller et strakt bein.

Mye følelser

Vålerenga-keeperen er uenig med dommeren i den forklaringen.

– Sånn jeg føler det er det soleklart rødt kort. Jeg er først på ballen. Da han ikke gir rødt kort på den, satt han standarden for kampen, sier Klaesson til VG.

– Det er litt tomt akkurat nå. Det er ikke ofte jeg er ute i media og klager på dommere, men i dag var det mye rart begge veier. Det er ekstremt mye følelser.

Klaesson ble liggende, men kom seg etter hvert på beina. Noen få minutter senere satte Berisha utligningen etter en svak involvering av Vålerenga-keeperen.

– Det målet var min skyld. Det var jeg som feilberegnet, sier Klaesson.

Drøye ti minutter ut i andre omgang, handlet det igjen om de to spillerne. Berisha fikk en touch på ballen, før han ble felt av Klaesson. Hansen pekte på straffemerket, og Berisha satte straffen sikkert nede i hjørnet.

Med knappe 20 minutter igjen på klokken, var Berisha nok en gang involvert da Viking økte til 3–1. Egersunderen spilte ballen på tvers til Samuel Fridjonsson, som skrudde ballen elegant opp i krysset.

I kampens siste ordinære minutt økte Viking til 4–1. Berisha, i klar offside, fikk ballen ute på kant. Han spilte ballen inn foran mål, der Shayne Pattynama enkelt satte inn kampens siste mål.

– Jeg synes det er ekstra morsomt når Rolex-gutta kommer på besøk, sier Berisha og viser til da Aron Dønnum, Vidar Örn Kjartansson og Amor Layouni stilte opp i VG med Rolex-klokker før seriestart.

