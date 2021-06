Harry Kane til VG: Får Eriksen-nytt gjennom konene

LONDON (VG) Harry Kane (27) har foreløpig ikke vært i direkte kontakt med sin gode venn Christian Eriksen (29). Isteden har han fått oppdatering av kona.

GODE VENNER: Harry Kane og Christian Eriksen, her under kamp mellom England og Danmark i København i 2020. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix Foto

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Engelskmannen og dansken utviklet et nærmest telepatisk forhold på fotballbanen under sine syv år sammen som avslutter og servitør i Tottenham.

Utenfor banen fant hustruene deres også tonen. Katie Goodland (27) og Sabrina Kvist Jensen (26) holder fortsatt kontakten selv om det danske paret har byttet ut London med Milano.

– Jeg har ikke hatt noe kontakt med ham personlig, men kona mi har snakket med hans kone, og ut fra det jeg forstår, går alt den rette veien, sier Kane til VG.

– Jeg gleder meg til å se ham igjen. Forhåpentligvis får jeg det etter mesterskapet, sier England-kapteinen om den danske playmakeren som ble rammet av hjertestans under lørdagens kamp mot Finland.

Eriksen falt om kvelden før Englands åpningskamp mot Kroatia. Etter oppgjøret beskrev Kane at han var «nummen av sjokk» da han fulgte de dramatiske TV-bildene.

– Det har vært vanskelig. Det var veldig tøft å se det skje. Heldigvis er Christian i live og det virker som det går bra med ham, utdyper Kane overfor VG under den digitale pressekonferansen før fredagens Wembley-kamp mot erkerival Skottland.

Tottenhams stjernespiss innrømmer at det har krevd psykisk styrke å holde fokuset på EM-fotballen etter hendelsen.

– Vi har måttet prøve å skru det av og fokusere på kampene våre, men Christian er med oss i hjertene våre, ikke bare våre, men hele fotballfamiliens hjerter, sier Kane.

Han er ikke den eneste Eriksen-kompisen i England-troppen. Kyle Walker og Kieran Trippier spilte også med dansken i flere år før de forlot Tottenham.

– Det er en påminnelse om hvor raskt ting kan forandre seg i livet, og at man aldri skal ta noe for gitt. Vi ønsker ham alt det beste, sier Kane om Eriksen.

– Har du noe spesielt i tankene for feiringen din dersom du skulle score?

– Jeg må score et mål først, sier Kane og trekker på smilebåndet.

– Vi får se hva som skjer. Christian er en god venn. Det viktigste er at han vet at vi alle tenker på ham, og at det går bedre med ham dag for dag, avslutter han.

Publisert Publisert: 17. juni 2021 20:44 Oppdatert: 17. juni 2021 20:56