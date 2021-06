Finland med historisk EM-seier - droppet mål-feiring av respekt for Christian Eriksen

(Danmark-Finland 0–1) Joel Pohjanpalo (26) sørget for en historisk seier til Finland i fotball-EM - men holdt igjen på feiringen av respekt for Christian Eriksen (29).

Også målmannen Lukas Hradecky (31) ble finsk helt da han reddet straffespark fra Pierre-Emile Højbjerg (25) - og holdt ballen i fast grep.

Da dommeren blåste av for full tid, klarte ikke finnene å holde tilbake jubelen helt - men det var likevel en svært behersket feiring.

Etter nesten to timers pause som følge av at Christian Eriksen kollapset og ble fraktet til sykehus, ble kampen blåst i gang igjen kl. 20.30. De danske spillerne og støtteapparatet samlet seg i en ring før matchen ble gjenopptatt.

– Jeg kan ikke understreke nok hvor vanskelig dette har vært for spillerne. At de i det hele tatt kommer inn på banen igjen, det er i seg selv en seier, sier Peter Schmeichel som ekspert på DR1.

Snaut kvarteret var gått av 2. omgang da Finland tok ledelsen i Parken. Joel Pohjanpalo kastet seg fram på et innlegg fra Jere Uronen og stupheadet ballen forbi Kasper Schmeichel, som hadde hendene på ballen - men ikke kunne hindre scoring. Pohjanpalo er til daglig lagkamerat med Julian Ryerson i Union Berlin. Det var Finlands første skikkelige sjanse i kampen.

MÅL: Joel Pohjanpalo setter ballen i nettet bak danske Kasper Schmeichel. Foto: Martin Meissner / AP Pool

– På en god dag hadde Kasper reddet den, sier pappa Peter Schmeichel på DR1.

– Vi fikk vite at det gikk fint med Christian, og vi ble bedt om å vente en halv time. Så ventet vi med å høre fra ham, og han ønsket at vi skulle spille, forteller Pohjanpalo på pressekonferansen.

– Alle mine tanker går til Christian og hans familie.

73 minutter var gått da Danmarks Yussuf Poulsen fikk straffespark. Finnene protesterte - men fikk heller ikke støtte fra VAR. Lukas Hradecky gikk riktig vei og holdt straffen fra Højbjerg.

– Det er vanskelig å kritisere spillerne for noen ting i dag. De spilte under de vanskeligste omstendigheter en kan tenke seg, sier Peter Schmeichel på DR1.

Det er bare tredje gang en keeper som EM-debutant redder et straffespark. Danske Troels Rasmussen gjorde det samme mot Spania i 1988.

Yussuf Poulsen fikk en stor mulighet mot slutten, men klarte ikke å stokke beina.

DANSK NEDTUR: Pierre-Emile Højbjerg innser at Finland-keeper Lukas Hradecky redder straffen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / REUTERS

– Jeg er imponert over Finland i denne kampen, sier Pat Nevin som ekspert på BBC.

Danmark er rangert som nummer ti i verden, men kan nå få en vrien oppgave med Belgia og Russland som de øvrige lagene i denne gruppen.

Leverkusen-målmann Hradecky og Norwich-spiss Teemu Pukki er de eneste finske spillerne som er kjent blant europeere flest. Og slovakisk-fødte Hradecky fikk tidlig nok å gjøre. Danmark dominerte, og finnene ble presset lave i sin aller første EM-kamp i historien.

Pierre-Emile Højbjerg hadde en strålende heading, Thomas Delaney tok på seg ryggsekken da han burde ha latt være og Christian Eriksen testet Hradecky med et bra skudd. Så ble altså kampen avbrutt da samme Eriksen kollapset.

Finland er for første gang med i sluttspillet i et fotballmesterskap - hvis vi ser bort fra OL-turneringer. De kvalifiserte seg for EM 2020 gjennom 2. plass i sin pulje - bak Italia.

Daniel O'Shaughnessy var den eneste spilleren fra hjemlig liga på banen da Finland fikk sin EM-debut. Branns Robert Taylor er Eliteseriens eneste innslag i dette mesterskapet, men han ble sittende på benken.

Danmark har en stolt EM-historie å se tilbake på - med gullet i 1992 som høydepunktet. De har også vært i to semifinaler - men var ikke kvalifisert for siste EM i 2016.

I VM i 2018 - med Åge Hareide som trener - kom Danmark til åttendedelsfinalen. Nå er han altså erstattet av Kasper Hjulmand.

Danmark har tapt to kamper mot Belgia i Nations League, men utover det har de ikke tapt en kamp siden de røk ut på straffer mot Kroatia i 2018-VM.

Hjulmand valgte Jonas Wind som spiss fra start - fremfor Kasper Dolberg og Andreas Corneluis. Han startet med Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite ved sin side.

Kapteinen Simon Kjær gikk ut etter en drøy times spill og ble erstattet av Jannik Vestergaard. Det er uklart om dette hadde sammenheng med Christian Eriksen-dramaet.