Tyskere fortviler: – Vet ikke hvordan vi skal overleve

OBERSTDORF (VG) Hotelleier Rosi Trautman (53) bryter sammen i gråt da VG spør hvordan coronapandemien påvirker innbyggerne i feriebyen Oberstdorf.

SLITER: Hotelleier Rosi Trautman gråter i armene på Cornelia Miller under en protest mot coronarestriksjonene i Tyskland. På plakaten står det: «Kjære gjester. Vi savner dere. Gi oss håp!» Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Vi er i ruiner. Vi har ikke hatt inntekter siden november. Alle sparepengene våre er brukt opp. Myndighetene har lovet oss hjelp, men pengene har ikke kommet, forteller Trautman til VG.

Den tyske damen begynner plutselig å gråte. Hun eier og driver Hotel Steinacker sammen med ektemannen. Vanligvis fylles rommene av nordmenn og andre tilreisende. Nå er turisme i utgangspunktet forbudt og det er lenge siden de har hatt gjester.

– Jeg frykter at vi må legge ned. Jeg vet ikke hvordan vi skal overleve. Vi har ikke råd til å betale regningene våre, sier 53-åringen og søker trøst i armkroken til venninnen Cornelia Miller (63) mens tårene renner under munnbindet.

LEIE SEG: Fem år gamle Jolina Lohan er lei av å måtte bruke munnbind. Til høyre sitter restaurantansatte Brigitte Rieger, som ikke har arbeid om dagen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Vi er i et fengsel

VGs oversikt over coronasituasjonen i verden viser at Tyskland har 129,6 personer registrert smittet per 100.000 innbyggere de 14 siste dagene. Til sammenligning har Norge et smittetall på 83,9 i samme periode.

Mandag møtte Cornelia Miller på torget i Oberstdorf for å protestere mot myndighetenes nedstengning av byen. Under ski-VM har enkelte hoteller fått lov til å ta imot et begrenset antall deltagere som gjester, men normalen er stengte hoteller og restauranter.

– Vi er i et fengsel. Vi får knapt gå noe sted. Du merker det på folk. Barna får ikke gå på skolen. De får ikke se vennene sine. De får ikke gå på trening innendørs. Det er så trist, sier Miller med et virusbeskyttende visir foran ansiktet.

– Hva ønsker du at myndighetene gjør?

– Vi har corona. Folk dør av det. Jeg vet det. Men myndighetenes restriksjoner er altfor omfattende i forhold til konsekvensene av selve viruset. Vi må stoppe nedstengningen. Over hele Tyskland står grupper nå opp og demonstrerer. Vi trenger at noen hører oss!

Hevder barn ønsker å dø

Firebarnsmoren forteller at hun mistet jobben i servicenæringen da pandemien startet. Det siste året har fortvilelsen vokst i takt med skadene hun mener restriksjonene medfører.

– Jeg leide ut gjesterommet mitt i dag, ulovlig. Jeg er nødt til å gjøre det for å prøve å overleve, forteller Miller.

63-åringen har startet det hun omtaler som et prosjekt som skal gi både små og store en stemme mot makten.

– Jeg kjenner en 11 år gammel jente som sa at hun ønsker å dø. Hun ønsker å dø fordi hun føler det ikke er håp for noe, sier Miller.

I noen sekunder føles det som om torget blir helt stille, selv om 200–300 mennesker nettopp har avsluttet en protest.

– Hvordan er det å høre en 11-åring si at hun ikke vil leve lenger?

– Det knuser hjertet mitt. Jeg er mor til fire barn. Jeg klarte ikke å snakke da hun sa det, og dette barnet har ikke en stemme. Det er det vi prøver å gjøre noe med nå. Jeg kjenner også en 14 år gammel jente som er idrettsutøver. Hun får ikke lov til å trene. Hun sitter bare på rommet sitt. Hun spør meg nå: «Hvorfor skal jeg leve? Jeg har ingenting å leve for.»

PROTESTERTE: Cornelia Miller og ektemannen Winfried holdt opp plakater hvor de ga uttrykk for at regionene Allgäu reagerer på myndighetenes coronarestriksjoner. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Enorme konsekvenser

Noen meter unna oss står Jörg King. Miller vinker ham bort.

– Han er leder for hotell- og restaurantnæringen her i byen, sier hun.

King eier i tillegg Hotel Sonnenheim. Han viser seg også å være broren til Oberstdorfs ordfører, Klaus King (55), som VG har avtalt å møte senere på dagen.

– Det har vært seks måneder nå hvor vi ikke har hatt lov til å gjøre noen forretninger – ikke på hoteller, ikke på restauranter, ikke gjennom utleie av private leiligheter eller lignende. Mange folk er helt avhengige av pengene som kommer derfra. Nå har de ikke noen inntekt. Vi vet heller ikke hvor lenge dette vil vare. Vi har ikke fått noen tidsplan for når vi vil få lov til å åpne igjen heller. Politikerne forteller oss ingenting, sier King, før han fortsetter:

– Det er som om vi ikke eksisterer for dem.

– Cornelia her mener ordføreren ikke hører på folket. Forstår du henne?

– Det er ikke sant, sier King og flytter blikket mot Miller.

– Broren min sa klart ifra til myndighetene i Bavaria, da de nylig hadde møte med vår kansler, Angela Merkel, men det var til ingen nytte.

HOTELLEIER: Jörg King tok del i protestene mot myndighetene i Bavaria og kansler Angela Merkel mandag ettermiddag. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Venter på penger

King anslår at 90 prosent av innbyggerne i Oberstdorf er avhengig av turisme. Han forteller også at det er rundt to millioner tyske arbeidere og 222.000 bedrifter som er tilknyttet næringen i regionen hvor Johannes Høsflot Klæbo (24) og Therese Johaug (32) har tatt flere norske VM-gull den siste uken.

München, som ligger to timers kjøring unna, er den største byen i Bavaria.

– Så dette angår en stor andel ansatte i Tyskland. Det vi ber om, er en klar plan for når vi får åpne igjen.

– Hvilken støtte får arbeidere som mister jobben?

– Hvis noen jobber null prosent, som vil være tilfellet igjen her når VM er ferdig om en uke, vil myndighetene betale ham 60 prosent av den normale inntekten. Det er bra, syns jeg. Problemet er at vi betaler arbeiderne på forskudd. Så må vi gjennom søknader og papirarbeid for å få pengene tilbake fra myndighetene. Det tar lang tid. Vi har fortsatt ikke fått det vi har krav på. Så for folk som ikke har mye penger spart opp, er det et stort problem.

Har brukt pensjonen

Ifølge King tapte hotell- og restaurantbransjen i nærområdet over 400 millioner kroner i 2020. I 2021 anslår han at ytterligere 300 millioner kroner allerede er borte – uavhengig av hva myndighetene foretar seg i tiden som kommer.

– Den siste tiden har jeg brukt sparepengene jeg hadde lagt av til pensjon og satt dem inn i hotellet for å kunne klare å fortsette.

Nå håper de snaut 10.000 innbyggerne i alpebyen at myndighetene hører ropene deres, forteller 63 år gamle Miller.

– Vi kan ikke gå inn i fremtiden med frykt når vi legger oss og frykt når vi står opp. Vi kan ikke leve som dette. Myndighetene må våkne. Det er mitt klare budskap, sier den tyske firebarnsmoren.

PS: Etter mandagens protest fikk vi beskjed om at ordføreren i Oberstdorf hadde avlyst avtalen med VG, uten begrunnelse.

