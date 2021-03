Da landet stengte ned, fikk proffbokseren mulighet til å oppfylle sin store drøm

Proffbokser Tim-Robin Lihaug (28) drømmer om å bli pilot etter boksekarrieren.

Tim-Robin Lihaugs interesse for fly er i ferd med å ta av. Bare ikke denne dagen. Foto: Ørjan Deisz

Flesland: Duskregnet samler seg i små bobler på refleksvesten til en verdensmester i boksing mens han med all sin kraft drar et «Diamond DA 40» småfly ut fra Bergen Aero klubbs hangar på Flesland.

– Jeg er usikker på om været tillater at vi kan fly i dag, sier han og skuler mot det lave skydekket.

Det er åpenbart skuffende for en nyfrelst flyentusiast.

– Jeg er blitt helt hektet på fly. Til og med teoribøkene sluker jeg rått, sier Tim-Robin Lihaug. Foto: Ørjan Deisz

For å summe seg etter at han for ett år siden hentet verdensmesterbeltet med seg fra Grieghallen hjem til Sotra, brukte Tim-Robin Lihaug (28) dagene til å stå på bakken og se opp på radiostyrte fly.

– Jeg tenkte at jeg heller ville opp i luften og kjøre ordentlige fly, sier Lihaug.

Drømmer om å jobbe som pilot

Han sier flyene har fascinert ham siden han var liten.

– Da koronaviruset satte alle boksekamper på vent, var det en mulighet til å bruke tiden på noe annet som jeg virkelig har lyst til, sier Lihaug.

Fakta Tim-Robin Lihaug (28) Født: 17. september 1992 Idrett: Boksing Meritter: Verdensmester i lett tungvekt for WBF.

Europamester i lett tungvekt for WBO og interkontinental mester fra IBO.

Har vunnet 20 av sine 24 proffkamper, 10 av dem på knockout. Les mer

Han er på Flesland for å gjennomføre sin fjerde flytime. Ruskeværet denne dagen gjør at den blir på bakken. Det gir bedre tid til å lese på de ni fagene ha må bestå dersom han skal nå det store målet.

– Jeg skal ha lappen på småfly til sommeren neste år. Da vil jeg ta med familien på ferie med meg som pilot, sier han.

Flyundervisningen er også en investering i fremtiden for en som alltid har lurt på hva han skal gjøre den dagen boksekarrieren tar slutt.

– Når jeg er rundt 35 år er jeg kanskje ferdig med alle sertifikatene jeg trenger for å kunne jobbe som pilot. Da er nok boksekarrieren over.

– Du føler deg som en fugl når du er oppe i luften. Det er en fantastisk utsikt og gir en skikkelig frihetsfølelse når du styrer et fly, sier Lihaug. Foto: Ørjan Deisz

Kontrastene fra å sveve i luften til å danse rundt i en boksering og vekselvis dele ut – og motta knyttneveslag – kunne vært mindre.

– Begge deler gir meg et kick. I tillegg handler boksing mye om å jobbe frem mot et stort mål. Det samme gjelder veien til småflysertifikatet, forklarer Lihaug.

7. mars i fjor ble Tim-Robin Lihaug verdensmester i Grieghallen i WBF-forbundet i lett tungvekt. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

– Tilværelsen har endret seg

Det aller største målet i karrieren nådde han for ett år siden da han ble verdensmester i Grieghallen. Oppunder 1000 tilskuere så sotrastrilen slenge WBF-beltet over skulderen etter å ha banket Vartan Avetisyan.

– Det var helt rått å bokse i Grieghallen. Å vinne et verdensmesterbelte har vært en drøm hele livet, sier Lihaug.

Få dager senere slo koronaviruset knockout på landet. Alt av boksekamper har siden blitt satt på vent.

– Tilværelsen har endret seg. Jeg har tatt meg jobb som taktekker og begynt på flylappen. Samtidig har jeg trent for fullt hver dag gjennom det siste året, sier Lihaug.

– Jeg er på vei inn i mine beste år som idrettsutøver. Jeg har noen gode år som bokser igjen før jeg begynner i en sivil jobb, sier Lihaug. Foto: Ørjan Deisz

Han mener avbrekket har gjort ham godt.

– Jeg har drevet med boksing nærmest på fulltid siden jeg var 13 år. Det har vært fint å kunne tenke på litt andre ting, sier Lihaug, som har kunnet trene mer variert og lystbetont det siste året.

Bokseren forteller at lysten til å komme seg i ringen igjen for alvor har begynt å melde seg.

– Jeg savner å trene mot et klart mål. Jeg krysser fingrene for at jeg er med i en ny tittelkamp før året er omme, sier han.

– Hele bokseverden er satt på pause. Det foregår veldig få kamper. Promotorene begynner å slite, fordi det rett og slett ikke er noe særlig aktivitet. Foto: Ørjan Deisz

Også flyselskapene er hardt rammet av koronakrisen. Flere av dem har måttet permittere ansatte. Lihaug er likevel ikke redd for å følge drømmen om å jobbe med sin andre store hobby i fremtiden.

– Da jeg begynte som proffbokser, var det ulovlig i Norge. Jeg tror ikke det vil være umulig for meg å jobbe som pilot om en fem års tid, sier han.

– Med meg som pilot, kan jeg i hvert fall garantere at du kommer deg ned på bakken igjen, spøker Tim-Robin Lihaug. Foto: Ørjan Deisz

Flyinstruktør Jorge Sanchez i Bergen Aero Klubb deler det synet.

– Det er teorien som er den mest krevende delen av flyutdanningen. For å komme seg gjennom den, må du ha den rette motivasjonen. Den ser jeg hos Tim-Robin, sier Sanchez.

Han trekker en parallell til Lihaugs daglige virke.

– Idrett handler mye om lidenskap. Det samme gjelder flygingen, sier Sanchez.

– Det har vært en jevn strøm av folk som ønsker å ta lappen på småfly. Folk gjør dette fordi de synes det er en morsom hobby eller fordi de ser på det som utdanning til å jobbe som pilot, sier Jorge Sanchez (til h.). Foto: Ørjan Deisz

Han sier han i snitt utdanner tre småflypiloter i året. Tall fra Luftfartstilsynet viser at det i fjor ble utstedt 69 nye privatflysertifikater i Norge. Dersom man videreutdanner seg, kan man få et kommersielt flysertifikat. Da kan du jobbe som pilot i hele Europa.

Tim-Robin Lihaug er i gang med det første skrittet. Dersom planen blir fulgt, og han kan fly av gårde på ferie neste sommer, må han også rydde plass til et barnesete bak i kabinen.

I juni venter nemlig Lihaug sitt første barn.

– Når barnet nærmer seg ett år gammelt har jeg forhåpentligvis lappen. Da skal jeg dra på flytur med familien. Jeg håper jeg har med meg et nytt tittelbelte i bagasjen også, sier Lihaug.