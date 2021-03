Agüero med etterlengtet scoring da City knuste Fulham

(Fulham – Manchester City 0–3) Nedrykkstruede Fulham yppet seg i første omgang, og øynet et håp om poeng mot ligalederne. Men så raknet alt, og endelig scoret Sergio Agüero (32) igjen.

STRAFFESCORING: Sergio Agüero fikk æren av å sette inn 3–0-målet til Manchester City fra straffemerket. Foto: Adam Davy / PA Wire

For i løpet av det første kvarteret av den andre omgangen på Craven Cottage i London hadde Manchester City plutselig scoret tre ganger.

Først var det midtstopper John Stones som fikk stå rimelig uforstyrret og pirke inn et frispark fra João Cancelo forbi Fulham-keeper Alphonse Areola. Det var før to minutter var spilt av andre omgang.

Dermed raknet det fullstendig for Fulham, som var hakket bedre enn Manchester City i en målløs første omgang. Og de serverte seieren på et gullfat til Pep Guardiolas menn, som normalt straffer motstanderne knallhardt når det gjøres personlige feil.

Danske Joachim Andersen var uheldig, og klønete, da han «klarerte» ballen rett i kroppen til lagkamerat Ivan Cavaleiro. Det ble en perfekt pasning til Gabriel Jesus, som alene igjennom rundet keeper og banket inn 0–2.

Bare minutter senere var det stopperkollega Tosin Adarabioyo sin tur til å tabbe seg ut. Han misset totalt med en dribling mot Ferrán Torres, og mistet ballen. I forsøket på å vinne den tilbake, så felte han spanjolen. Dermed straffespark.

Da fikk Sergio Agüero muligheten til å score fra straffemerket. Keeper gikk riktig vei, men nådde ikke frem. Dermed satte Agüero inn sitt første ligamål for første gang siden han ble matchvinner mot Sheffield United i januar 2020. Siden da har stjernespissen hatt store skadeproblemer, men vært på banen i 14 ligakamper uten å scoret.

Målet mot Fulham i kveld var 32-åringens 181. ligamål for City.

– Klart det er viktig for ham å få en scoring, men det var det også for Gabriel (Jesus), sa Guardiola i et intervju vist på TV 2 rett etter kampen.

– Jeg synes vi gjorde en veldig bra i første omgang mot et av Europas beste lag. Vi slapp inn «silly goals» i andre omgang. Spillerne vet det. Jeg ba laget om å være modige i dag, og jeg synes de gjorde det i store deler av kampen, oppsummerte kollega Scott Parker.

GAVEPAKKE: Gabriel Jesus er nådeløs når han setter inn Citys andre mål etter surr i Fulham-forsvaret. Keeper Alphonse Areola kan lite gjøre. Foto: Adam Davy, PA

Manchester City topper Premier League helt overlegent, og har 17 poeng ned til Manchester United – riktignok med to kamper mer spilt.

Førstkommende tirsdag skal City ut i Champions League-kamp mot Borussia Dortmund, og Guardiola lot nøkkelspillere som Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Ilkay Gündogan sitte på benken i hele kampen.

Fulham har like mange poeng som Brighton rett over nedrykksstreken, men dårligere målforskjell og to kamper mer spilt.

Premier League lørdag:

Crystal Palace – West Bromwich 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Luka Milivojevic (str. 37).

Everton – Burnley 1-2 (1-2)

Mål: 0-1 Chris Wood (13), 0-2 Dwight McNeil (25), 1-2 Dominic Calvert-Lewin (32).

Joshua King spilte 24 minutter som innbytter for Everton.

Fulham – Manchester C. 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 John Stones (47), 0-2 Gabriel Jesus (56), 0-3 Sergio Agüero (str. 60).

Leeds – Chelsea 0-0

