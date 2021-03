Publisert Publisert Nå nettopp

Når utøveren fra lille Dalsbygda i Østerdalen starter på 30 km lørdag, er det mesterskapets store langrennsløper som går for sin fjerde VM-tittel på rad på den distansen.

Hittil er det blitt tre VM-gull i Oberstdorf. Konkurrentene beundrer henne. 32-åringen er en inspirasjon, men også en løper de fleste ikke vil sammenligne seg med. De er ikke i nærheten. Hun er i en egen klasse, laget av et annet stoff.

– Hva skal jeg si? Det mennesket der ... Jeg har tenkt mange ganger at jeg har lyst til å være i kroppen hennes, sier lagvenninne Tiril Udnes Weng.

24-åringen tok selv sitt første VM-gull på stafetten, på lag med Johaug. Det var en ære, stas og en trygghet.

– Jeg beundrer henne. Det er hun alle tenker på og har i bakhodet når vi trener intervaller på høsten, sier Weng.

Én å se opp til

Aftenposten har snakket med en rekke utenlandske løpere, som mener det samme. Johaug er et forbilde, en å strekke seg etter, men umulig å slå.

– Det skulle vært interessant å få låne hennes kropp og fly over løypene, mener også Laurien van der Graaff (32) fra Sveits.

Hun snakker norsk, fordi hun gikk noen år på skole i Meråker. Det er stedet der mange norske langrennsløpere har utviklet seg i årenes løp.

Graaff er jevngammel med Johaug, men unna hennes nivå selv om hun fikk sølv på teamsprinten i VM.

– Jeg vet hvor mye arbeid og hvor mange timer som ligger bak det Johaug har fått til. Vi andre kan bare trene mer og satse på at vi utvikler oss.

– Jeg er en av jentene som aldri vil slå Therese. Hva skal jeg si? Hun er utrolig. Hun viser oss hva som er mulig, og er et godt eksempel for oss, sier 21 år gamle Eiduka Patricija fra Latvia.

Hun trener til daglig med det polske landslaget, der hovedtreneren heter Kristyna Kowalczyk.

– Hun er en av de største gjennom historien i langrenn. Jeg beundrer henne, kommer det fra tyske Laura Gimmler.

Hun mener tyskerne ikke er i nærheten, og har heller ikke noen base av talenter å ta av. Tyskland skulle gjerne hatt en som Johaug.

Dahria Beatty fra Canada sier at den norske eneren er en maktfaktor i langrenn.

– Hun er alltid inspirerende for oss andre, i måten hun går på med høy fart og frekvens. Du vet at når hun stiller opp, så gir hun alt, sier 26-åringen.

Finske Jasmi Joensuu har denne meldingen:

– Hun er verdens beste løpere. Da jeg var ung, markerte hun seg allerede. Det er kult å se hvor god hun er. Jeg vil aldri komme på samme nivå.

Har flere kvaliteter

Johaug kan vise til en medaljefangst som fortsatt er langt unna Marit Bjørgens, men likevel imponerende. Men det løperne i laget først og fremst trekker frem, er at Therese Johaug har inntatt en slags «morsrolle» etter at Marit Bjørgen la opp i 2018.

Johaug mener selv at rollen kom naturlig, da Bjørgen og deretter Astrid Uhrenholdt Jacobsen ga seg. Johaug ble da eldst, har vært med i VM siden 2007, og vet at de ferskeste ofte kan være nervøse før en VM-start. De trenger trygghet, at noen heier på dem og oppmuntrer før start.

– Jeg vet hvor mye det betydde for meg selv da jeg ble tatt imot av Marit. Det er viktig at alle føler seg sett. Jeg vil gi det tilbake noe av det jeg selv har fått.

– Hun bryr seg om oss og støtter oss, sier Heidi Weng.

– Jeg ble tatt imot med åpne armer av Therese og de andre, og jeg følte meg ivaretatt fra dag én, kommer det fra 19-åringen Helene Marie Fossesholm.

Markerte seg fra start

Therese Johaug kom inn i VM første gang i 2007. Da var hun like gammel som det Fossesholm er nå – 19 år. Da ble hun ekstra godt passet på av Brit Baldishol i Skiforbundet, som var en av lederne. Den yngste fikk bo på rom med henne. Det ga trygghet.

Men på 30 km var ikke Johaug en beskjeden og løper den gangen for 14 år siden. Hun klinte til med bronse på 30 km, som for henne og norsk langrenn har vært en paradegren siden VM i 2011.

Venninnene Bjørgen og Johaug har vært vinnere på kvinnenes lengste distanse i VM. Mesterskapet i Liberec i 2009 var siste gang Norge ikke sto på toppen på tremila.

– For meg kom gjennombruddet i mesterskapet i Holmenkollen, sier Johaug.

Det var da hun kastet seg om halsen til kong Harald og dronning Sonja i en ekstase etter gullet nettopp på tremila.

Og mye av den samme idrettsgleden har hun følt i dette mesterskapet. Det har handlet om mer enn egen suksess.

– Jeg blir så utrolig glad når vi vinner sammen, forklarer Johaug, og tenker på stafetten i Oberstdorf.

Stjernen deler av sin erfaring

Tiril Udnes Weng har fått ny tillit av landslagstrenerne og skal gå 30 km lørdag.

For henne betyr Johaug erfaring mye og at hun er villig til å dele sin kunnskap.

– Therese er veldig god rollemodell. Som den beste utøveren i laget er hun flink til å få folk til å holde roen og god til å vise vei.

Det tvillingsøster Lotta har lagt merke til, er at Johaug byr på seg selv.

– Hun er veldig sosial og sitter lenge ved måltidene. Hun gjør en god jobb der, for da får vi tid til å prate. Det betyr at vi blir en sammensveiset gjeng.

Helene Marie Fossesholm, som fikk ankeretappen i stafetten, ble verdensmester og skal gå 30 km, sliter nesten med å finne ord når hun får spørsmål om Therese Johaug:

– Det er vanskelig å ha sterke nok superlativer. Det er spinnvilt og galimatias det hun driver med. Jeg forstår ikke hvor hun får alle kreftene bra, også til å støtte dem rundt seg.

Når Johaug blir informert om alle godordene, at konkurrenter ser på henne som umenneskelig, en VM-deltager de beundrer og håper de kan lære noe av, sier hun:

– Mitt råd er å være tålmodig. Det er mye trening over tid som gir resultater til slutt. Det er aldri noen grunn til å gi opp.

Fakta Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Kommer fra: Dalsbygda Bor: Oslo Sivilstand: Samboer Klubb: Nansen Meritter: OL-gull (4 x 5 km stafett, 2010), 1 sølv (30 km, 2014), 1 bronse (10 km, 2014). VM: 11 gull, 2 sølv, 3 bronse. 77 enkeltseirer i verdenscupen, 3 sammenlagtseirer. 16 NM-gull i langrenn. NM-gull på 10.000 meter i friidrett og terrengløp i 2019. Les mer ↓