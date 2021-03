Kan gå forbi Northug i dag: – Oi, det er ikke verst

OBERSTDORF (VG) Med gull på tremila i dag, så har Therese Johaug (32) flere VM-gull enn Petter Northug (35).

GULL-DAME: Therese Johaug har tre VM-gull i Oberstdorf så langt, her etter 10-kilometeren i forrige uke. Foto: Lise Åserud

Johaug kan ta sitt fjerde gull i samme VM for første gang med seier lørdag. Da vil hun også få en større gullsamling enn Northug.

– Oi, det er ikke verst, men jeg tror nok pressen er mer opptatt av det enn meg, sa Johaug etter gull nummer tre i Oberstdorf torsdag.

STARTEN: Therese Johaug og Petter Northug på samling i Val Senales i Italia høsten 2007. Tidligere det året tok Northug VM-gull på stafett i Sapporo, mens Johaug tok bronse på tremila. Foto: Jørgen Braastad

Northug tok 13 VM-gull fra 2007 til 2015. Johaug har 13 gull fra 2011 til stafettgullet torsdag. I tillegg har Johaug to sølv og tre bronse. Northug har tre sølv.

– Større enn Petter Northug, er det en fin «tittel»?

– Ja, han er jo stor. Men jeg er stolt av meg selv og de prestasjonene jeg har fått til. Det å kunne stå her med tre gull i dag er over all, all, all forventning. Så jeg er kjempefornøyd med min egen prestasjon og i dag med laget, sa Johaug torsdag.

30 kilometer fellesstart går i klassisk stil. Værmeldingen sier seks grader i skyggen og strålende sol.

– Det er et nytt løp på lørdag og nye muligheter, sa Johaug etter stafettgullet.

– Nytt gull?

– Nei, det er ikke sikkert, svarer Johaug.

Hun vant både 10 kilometer enkeltstart og 15 kilometer fellesstart med skibytte foran Frida Karlsson og Ebba Andersson. De er klare for å utfordre Johaug nok en gang.

Men det er fortsatt et stykke opp til Marit Bjørgen. Hun satte nedslag på 18 VM-gull i Lahti i 2017.

I tillegg til Johaug går disse damene tremila for Norge: Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Tiril Udnes Weng.

