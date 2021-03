Norsk stafett-endring i siste liten: – Et taktisk spill

OBERSTDORF/OSLO (VG) Norge flyttet plutselig stafett-uttaket fra klokken 9 på morgenen til 17 på ettermiddagen onsdag. Nå annonseres laget samtidig som Sverige skal offentliggjøre sitt.

NY DUELL: Therese Johaug vant foran Frida Karlsson på 15-kilometeren. Torsdag blir det ny duell Sverige og Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det taktiske spillet med svenskene er i gang. Alt tyder på at det blir en norsk-svensk duell. De taktiske vurderingene kan bli avgjørende. De kommer til å vente med det lengste å ta ut laget, og se hva hverandre gjør, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG.

Norge hadde invitert til pressekonferanse med uttak av torsdagens stafettlag onsdag morgen. Tirsdag rundt klokken 21 kom beskjeden om at den er flyttet til klokken 17, altså samtidig som Sverige skal presentere sitt lag. Det er siste frist.

– Løpet i dag skapte hodebry for både den norske og svenske ledelsen. Nå er det mange alternativer hos både Norge og Sverige. Kvinne-stafetten blir den mest interessante konkurransen i VM, sier Torgeir Bjørn.

– Alt er snudd på hodet

Før VM mener han Norges lag lå an til å bli Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm og Heidi Weng.

Mens Sverige lag var Charlotte Kalla, Frida Karlsson, Ebba Andersson og Linn Svahn.

– Alt er snudd på hodet etter det som har skjedd så langt i VM. Ankerkvinnene Svahn og Weng vrakes fort fra rollene de var tiltenkt, sier Bjørn, som tror det nå er uaktuelt å avslutte med Weng.

Han mener Ragnhild Haga inn på laget vurderes etter formen hun har vist. Det kan gå på bekostning av Udnes Weng.

Johaug på siste?

Sverige er regjerende mester etter at Stina Nilsson (nå skiskytter) spurtet ned Johaug på siste etappe i 2019.

Bjørn trodde ikke at Johaug skulle gå en ankeretappe igjen. Men nå tror han det kan skje fordi løypene er hardere i skøytedelen sammenlignet med klassisk.

– Det er en del av det taktiske spillet. Løypene gjør at Norge helst vil bruke Johaug på tredje eller fjerde. Sverige vil trolig kjøre Andersson og Karlsson på tredje og fjerde, sier Bjørn.

Han vurderer Karlsson som sterkere i en spurt enn Johaug, men synes junioren Fossesholm skal slippe å gå siste etappe.

Svenske eksperter uenige

Ragnhild Haga mener Johaug er et godt kort å avslutte med.

– Jeg syns kanskje det var rart de valgte Johaug på siste etappe i 2019-VM, men jeg tenkte med en gang jeg gikk i mål her, at med den løypa her, om føret blir likt, så tror jeg hun kan gå fra i motbakkene. Så jeg er ikke redd for om hun blir satt på sisteetappe her, sier Haga til VG.

Johaug ville helst si minst mulig om ankeretappen, men la til at hun går det hun blir bedt om.

SVTs eksperter Mathias Fredriksson og Johanna Ojala har begge spådd det svenske laget:

Ojala: Kalla, Andersson, Karlsson og Svahn

Fredriksson: Sprintvinner Jonna Sundling, Kalla, Andersson og Karlsson.

