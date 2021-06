Jentene sørget for Rosenborg-revansj

(LSK Kvinner-Rosenborg 0–3) Julie Blakstad (19) førte an med to mål til Rosenborg-seier i toppkampen mot LSK Kvinner. Dermed tok de revansj for guttas tap mot Lillestrøm fredag.

RBK-HELT: Julie Blakstad. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vålerenga og Rosenborg er nå de to eneste lagene med full pott etter fem serierunder av Toppserien.

Også Sandviken og LSK Kvinner sto med bare seirer foran denne helgens runde. Sandviken måtte nøye seg med uavgjort i lokalderbyet mot Arna-Bjørnar.

Julie Blakstad scoret Rosenborgs to første mål, og hadde deretter målgivende pasning til Sara Kanutte Fornes og 3–0.

Vålerenga topper takket være bedre målforskjell enn Rosenborg. Oslo-klubben vant imponerende 7–0 over Klepp i en kamp der Synne Jensen scoret fire mål. Vålerenga har dermed 20–4 i målforskjell og altså 15 poeng etter fem kamper.

Rosenborg tar imot Klepp i midtuken, mens LSK Kvinner skal ut i et nytt toppoppgjør, denne gang mot Sandviken. Så møtes Vålerenga-LSK Kvinner i Oslo neste søndag.

I motsatt ende av tabellen er situasjonen verst for Kolbotn (0 poeng) og Arna-Bjørnar (1 poeng) etter at Avaldsnes vant den viktige bunnkampen mot Kolbotn lørdag.

Resultater i helgen:

Avaldsnes – Kolbotn 3-1. Mål: 0-1 Sara Lindbak Hørte (5), 1-1 Anna Langås Jøsendal (26), 2-1 Jøsendal (54), 3-1 Andrea Norheim (str. 67).

LSK Kvinner – Rosenborg 0-3 (0-1). Mål: 0-1 Julie Blakstad (25), 0-2 Blakstad (71), 0-3 Sara Kanutte Fornes (89).

Lyn – Stabæk 2-2 (1-1). Mål: 0-1 Maiken Bjørndalen (25), 1-1 Sofie Mykkeltveit Tunes (40), 2-1 Tunes (61), 2-2 Zara Jönsson (90).

Vålerenga – Klepp 7-0 (4-0). Mål: 1-0 Dejana Stefanovic (str. 10), 2-0 Andrine Tomter (18), 3-0 Synne Jensen (19), 4-0 Amanda Andradóttir (45), 5-0 Jensen (48), 6-0 Jensen (54), 7-0 Jensen (56).

Arna-Bjørnar – Sandviken 1-1 (1-0). Mål: 1-0 Emelie Lövgren (23), 1-1 Vilde Drange Veglo (90).

Publisert Publisert: 26. juni 2021 16:55 Oppdatert: 26. juni 2021 17:06