Norsk 19-åring med hoppsensasjon – tok sin første verdenscupseier i karrieren

Eirin Maria Kvandal (19) hadde aldri tatt poeng i verdenscupen tidligere. I Slovenia tok hun en svært sensasjonell seier.

VINNER: Eirin Maria Kvandal vant NM i hopp i Trondheim for fem dager siden. Foto: Geir Olsen

Kvandal lå på andreplass etter første omgang, men hoppet 2,5 meter lenger enn Klimec i andre omgang og sikret sin første verdenscupseier i karrieren.

– Det er helt fantastisk. Det er vel andre verdenscuprennet hennes, så dette synes jeg var utrolig gøy, sier Anette Sagen, som i likhet med Kvandal er fra Mosjøen:

– Jeg har sett henne ganske mange før siden hun var veldig liten. Jeg har jo prøvd å følge med siden hun var liten og det er utrolig artig.

Ikke nok med det: Hun har aldri tidligere engang tatt poeng i verdenscupen.

– Det er ekstremt imponerende. Hun har hoppet bra over tid, så sånn sett er det ikke overraskende at hun er i form nå. Man så i NM at hun har et stort potensial, men at hun skulle vinne her er ekstremt imponerende.

For fem dager siden gikk hun til topps i NM i Granåsen. Nå viste hun seg frem også på den største scenen.

Østerrikske Marita Kramer ble nummer tre.

Maren Lundby ble nummer fem, mens Thea Minyan Bjørnseth ble nummer åtte. Silje Opseth ble nummer 15.

