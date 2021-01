Kabran-agent hevder enighet med tre klubber – VIF-Fagermo slår tilbake

Agenten hevder at Kevin Kabran (27) er enig om personlige betingelser med tre klubber i Eliteserien. Vålerenga nekter for at spilleren er aktuell lenger.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Kabrans svenske agent Blash Hosseini uttaler følgende i VGs nye program Silly Season:

– Vi er enige med tre-fire klubber. Nå skal han velge hva han vil, hva som er best for fremtiden hans.

Han deltar velvillig på VGs gjettelek og bekrefter enighet med Viking, Vålerenga og Kristiansund.

I tillegg drar han litt på svaret sitt da VG spør om FK Haugesund, som ifølge agenten også har vist interesse.

Men VIF-trener Dag-Eilev Fagermo nekter for at de har et stående tilbud til svensken.

– Vi har vurdert Kabran, men har funnet ut at vi har andre caser på gang, som vi mener er bedre i den rollen, sier Fagermo til VG.

Amor Layouni ser ut til å være på vei til Valle som venstrekant.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking, sportssjef Terje Wiik i Kristiansund og sportssjef Eirik Opedal i FK Haugesund har ikke besvart VGs henvendelser.

Daglig leder Christopher MacConnacher i IK Start skriver i en tekstmelding at han ikke vil kommentere Kabran-agentens påstander.

Kabran scoret tre mål og leverte seks målgivende pasninger for Start, men klarte ikke hindre nedrykk for sørlendingene. Nå ser det ut til at han likevel blir værende i Eliteserien.

Publisert Publisert: 17. januar 2021 19:05 Oppdatert: 17. januar 2021 21:06