Krever endringer etter skrekkfall: – Fyker som et prosjektil

Andrew Young suste gjennom et tregjerde og landet på en stein. Briten har trolig brukket lårbeinet. Lagets norske trener, Hans Kristian Stadheim, mener man bør vurdere om det er trygt å gå fellesstart i Falun i fremtiden.

KNALL OG FALL: Mange løpere i stor fart på samme sted på isglatt snø. Det mener flere var oppskriften for at det gikk galt i Falun. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

«Skandale» er gjennomgangsmelodien når verdenscuphelgen i Falun skal beskrives. For en rekke langrennsstjerner har endt opp gule og blå etter en tur i løypene i Falun.

Fredag falt Natalja Neprjajeva og brakk hånden. Søndag var det landsmann Aleksandr Bolsjunov som gikk i bakken, han hentet seg senere inn igjen og vant 15-kilometeren. I samme løp gikk det verst utover britiske Andrew Young.

I en sving like før stadion i Falun, havnet en løper i ubalanse og sendte en rekke andre, blant andre Erik Valnes, i bakken. I stor fart deiste Young gjennom tregjerdet langs løypen.

– Det er mange gode skiløpere som skal kjøre den samme svingen i raske forhold. Dessverre oppstår det da en situasjon som gjør at Andrew fyker som et prosjektil gjennom gjerdet, hvor det er ingen beskyttelse. Han lander på en stein og har sannsynligvis brukket lårbeinet, sier trener hos det britiske landslaget, norske Hans Kristian Stadheim, til VG.

I kvinnenes renn søndag falt Ebba Andersson fra seierskampen på hjemmebane. Også Charlotte Kalla gikk i bakken i rennet. Dagen før var det Frida Karlsson som gikk i bakken.

Arrangøren sier til VG at de sammen med Det internasjonale skiforbundet, FIS, vil svare på kritikken senere.

Hans Christer Holund valgte å bryte løpet fordi han vurderte det som for utrygt å gå videre. Kritikken har haglet mot arrangøren underveis og etter løpet. TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad kaller løypene «skandaløst dårlig».

– Når det kommer 50–60 løpere samlet, byr man nesten opp til at det skal smelle, sier SVTs ekspert, Anders Blomquist.

Flere krever nå en endring. Stadheim er enig at de isglatte forholdene i Falun ikke egner seg for store felt.

TRENER: Hans Kristian Stadheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg er glad på vegne av Valnes og (Andrew) Musgrave, at det gikk bra med de. Man bør kanskje revurdere om man skal gå 15 kilometer fellesstart her i fremtiden. Det blir nok en snakkis, men akkurat nå er det vanskelig å gjøre noe, sier treneren.

Han tenker først og fremst på Young etter løpet. Briten ble liggende iskald på en båre i 15 minutter før han ble fraktet til sykehus.

– Sesongen er over, det er helt for jævlig. Han har vært to ganger på pallen i år, og VM var det store målet. Jeg krysser fingrene for at det bare er en kraftig smell og en brist, og at ikke lårbeinet er knekt tvers av, sier Stadheim.

