Comeback-kongene Manchester United vant igjen – tangerte klubbrekord

(Fulham - Manchester United 1–2) Ingen lag har tatt flere poeng i Premier League denne sesongen etter å ha havnet under. Nå står Ole Gunnar Solskjær & Co. med 17 strake bortekamper uten å tape i ligaen.

Det er tangering av klubbrekorden som Solskjær selv var med på å sette under den historiske «The Treble»-sesongen i 1999, hvor nordmannen rundet av året med å avgjøre Champions League-finalen på Camp Nou.

Den gangen stoppet rekken borte med et stygt 0–5-tap mot Chelsea, men denne gangen kunne rødtrøyene reise fra Sørvest-London med alle tre poengene.

Manchester Uniteds forrige bortetap i Premier League var 0–2-tapet på Anfield for omtrent nøyaktige ett år siden – 19. januar i fjor.

Fakta Manchester Uniteds 17 bortekamper uten tap 2–0 mot Chelsea

1–1 mot Everton

1–1 mot Tottenham

3–0 mot Brighton

3–0 mot Aston Villa

2–0 mot Crystal Palace

2–0 mot Leicester

3–2 mot Brighton

4–1 mot Newcastle

3–1 mot Everton

3–2 mot Southampton

3–1 mot West Ham

3–2 mot Sheffield United

2–2 mot Leicester

1–0 mot Burnley

0–0 mot Liverpool

2–1 mot Fulham

På de påfølgende 17 bortekampene har de 13 seirer og fire uavgjort og en målforskjell på 38–14.

Det så ikke ut til å gå veien for gjestene da Ademola Lookman hamret Fulham i føringen bak et passivt United-forsvar.

– Midtstopperne har skylden for Fulhams mål. At Bailly ikke ser det løpet er utrolig, sier tidligere Manchester United-midtstopper Rio Ferdinand, som nå er ekspert hos BT Sports.

Trøbbel før kampstart

Men denne sesongen er det ingen lag i Premier League som er bedre til å slå tilbake etter å ha havnet under.

– Litt treg start. Vi trengte kanskje det målet de scoret. Det så ikke som vi var skikkelig påskrudd, sier Solskjær til TV 2 – og avslører at de ikke fikk noen optimal oppladning til kampen.

– Vi lette etter en bane for å røre oss litt, men vi fant ikke bane. Eller, det var langt å dra på grunn av covid, så jeg var litt redd for at det skulle bli sånn. Så kom det målet så vi fikk tid til å reagere, sier Solskjær.

TRIUMF: Ole Gunnar Solskjær bivånet sine gutter snu nok en bortekamp til seier. Foto: Peter Cziborra / POOL / REUTERS POOL

Manchester United ropte først på straffe da Fred ble felt av Ruben Loftus-Cheek rett innenfor kanten av sekstenmeteren, men hverken dommer Martin Atkinson eller VAR-dommer Kevin Friend mente at det var straffespark.

Tidligere Manchester United-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert Gary Neville var klar på at det burde vært straffespark:

Utover det skapte Manchester United svært lite de første 20 minuttene, men så smalt det. Bruno Fernandes traff først innsiden av stolpen.

I det påfølgende angrepet slo Fernandes et innlegg fra venstre, som Fulham-keeper Alphonse Areola fomlet ut til Edinson Cavani. Uruguayaneren hamret inn utligingen.

Gjestene hadde deretter muligheter ved Fernandes og Harry Maguire uten å få ballen i mål, mens Fulham skapte noen halvfarligheter på overganger.

Omtrent 20 minutter ut i andre omgang viste Paul Pogba imidlertid sin klasse da han dro seg innover i banen og hamret inn 2–1 med venstrefoten.

– Det er en stor seier. Det var en tøff kamp. Vi trengte denne seieren, sier Pogba etter kampen – og forteller at han var veldig sint etter at han bommet på en stor sjanse i 0–0-kampen mot Liverpool sist.

AVGJØRENDE: Paul Pogba tok ansvar og banket inn vinnermålet med en fantastisk skudd. Foto: ADRIAN DENNIS / POOL

Fulham presset på mot slutten og det var kun centimetere unna at Eric Bailly satte ballen i eget nett etter en Mitrovic-heading, men United slapp med skrekken.

Dermed overtok Manchester United tabellteten fra Manchester City, som vant mot Aston Villa tidligere samme kveld.

De lyseblå har riktignok én kamp til gode. Det har også Liverpool, som er seks poeng bak United før hjemmemøtet med Burnley torsdag kveld.