Opplysninger til VG: Hegerberg mot ny gigantavtale med Lyon

Ada Hegerberg (25) har bestemt seg for klubbfremtiden, får VG opplyst.

SCORET HAT TRICK: Ada Hegerberg ble den store helten da Lyon vant Champions League i mai 2019 etter hat trick i 4–1-seieren mot Barcelona. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den norske superspissen har scoret 220 mål på 182 kamper for Lyon. Nå blir hun værende i den franske storklubben som har dominert europeisk fotball de siste sesongene.

Hegerberg ble verdens best betalte kvinnelige fotballspiller da hun signerte sin nåværende kontrakt. Den strakk seg opprinnelig til sommeren 2021. Den nye avtalen innebærer etter det VG forstår en betydelig lønnsøkning.

Hun kom til Lyon fra tyske Turbine Potsdam i 2014. Siden da har laget vunnet den franske ligaen seks ganger og Champions League fem ganger. Prestasjonene ledet til at hun ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016 og verdens beste i 2018. Hun var tidenes første kvinne som mottok den prestisjetunge prisen Ballon d'Or.

Hegerberg har den siste tiden vært i opptrening etter et langt skadeavbrekk. Hun røk korsbåndet i slutten av januar 2020 og ble i august operert for et tretthetsbrudd i leggen. Nå skal det nærme seg et comeback for Lyons norske profil.

