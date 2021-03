Vurderer å holde landslagsspillere hjemme: – Vi må ha svar

Rosenborg, Sandviken og Vålerenga vil avvente om de slipper sine syv landslagsspillere på Norges samling etter påske.

USIKRE TIL SAMLING: Vålerengas Elise Thorsnes (oppe t.v), Sandviken-duoen Tuva Hansen og Elisabeth Terland og de fire RBK-spillerne Kristine Minde, Julie Blaktad, Lisa-Marie Karlseng Utland og Emilie Bragstad (nedre rekke) er usikre til det norske landslagets samling etter påske. Foto: Kollasje: NTB/VG

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Landslagssjef Martin Sjögren (43) har tatt ut åtte spillere fra Toppserien til den kommende landslagssamlingen. Syv av disse kan i verste fall komme til å melde forfall.

Til VG sier ledere i Rosenborg, Sandviken og Vålerenga at de er i tenkeboksen og venter på avklaringer før de slipper sine spillere på samling.

RBK sa i utgangspunktet ja til å slippe Kristine Minde (28), Emilie Bragstad (19), Julie Blakstad (19) og Lisa-Marie Karlseng Utland (28) til de to landslagskampene etter påske.

– Nå må vi sjekke om karantenereglene er annerledes enn da vi ble spurt. Det kan hende vi må gjøre en ny vurdering, sier Tarjei Smågesjø, sportslig leder i Rosenborg kvinner, til VG.

Les også Raja åpner for treningskamper i fotballen i april – og seriestart som planlagt

Landslagets samling starter 2. påskedag. De skal spille to treningskamper: Mot Belgia 8. april og Tyskland fem dager senere (13. april).

De strenge karantenereglene gjør at spillere fra Toppserien som deltar på samlingen kan bli sittende på karantenehotell ved retur til Norge. Det passer dårlig når sesongen kun er noen uker unna.

– Vi må ha svar på to ting før vi tar en endelig avgjørelse: Blir seriestarten flyttet igjen og må spilleren på karantenehotell ved ankomst Norge, sier sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem, til VG.

Elise Thorsnes (32) er eneste uttatte spiller til Norges samling for Oslo-klubben.

SPORTSLIG LEDER I VÅLERENGA: Eli Landsem. Foto: Vidar Ruud

– Våre spillere har allerede gjennomført tre karanteneperioder i år, og vi kan ikke ha en spiller ute i en uke uten trening så tett opp til seriestart.

Toppserien skal i utgangspunktet starte opp i begynnelsen av mai.

Landsem og Vålerenga må også ta hensyn til at de har nektet spillere fra Danmark, Serbia og Island å dra på landslagsoppdrag etter påske.

Les også Vålerenga-trener bruker 10,5 timer i bil til og fra jobb

Også Hedda Haugland Duffy, daglig leder i Sandviken, sier at de må avvente før de tar en endelig beslutning på om Tuva Hansen (23) og Elisabeth Terland (19) drar på Norges samling.

– Det kommer helt an på når seriestart blir og hvor lang karantenen er. Så vi må få en tilbakemelding fra NFF før vi tar en endelig beslutning, sier Sandviken-lederen til VG.

LSK Kvinners Emilie Bosshard Haavi (28) har i samråd med klubben og hovedtrener Knut Slatleim bestemt at hun kommer til å reise på samlingen.

– Jeg var først litt skeptisk hvis karantenen måtte gjennomføres på karantenehotell, men i og med at dette er en arbeidsreise skal den kunne gjennomføres i hjemmet. Dermed har vi tatt en totalvurdering at det beste er at jeg reiser på samling nå siden det er treningsforbud i Viken, sier Haavi til VG.

MÅ TRENE ALENE: Emilie Haavi løper for seg selv i trappene ved Vulkan i Oslo. I Lillestrøm er det fellestreningsforbud. Foto: Terje Pedersen, NTB

Les også Samtlige toppklubber i Viken pålagt treningsstopp: – Overraskende

Klubbene i Viken, hvor LSK Kvinner holder til, er på tiltaksnivå 5A, som betyr stans i toppidretten. De har fellestreningsforbud til 11. april.

– Hadde vi kunnet trene som normalt allerede nå, så kan det være vurderingen hadde vært annerledes. Men nå vurderte vi det sportslig som best at Emilie drar på samling, sier LSK Kvinner-trener Knut Slatleim.

– Det er bedre for meg å reise på samling, trene fotball og kanskje få opp motivasjonen etter en tung periode, sier Haavi.

Landslagssjef Martin Sjögren har ikke svart på VGs henvendelse om saken mandag.

Publisert Publisert: 29. mars 2021 14:42