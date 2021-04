Engelsk kommentator: – Haaland er akkurat det City trenger

Erling Braut Haaland (20) vil være perfekt for pappa Alfies gamleklubb, Manchester City. Det mener The Times-skribent Matt Dickinson.

GOD TONE: Erling Braut Haaland forteller Phil Foden noe sistnevnte ser ut til å like her, etter oppgjøret mellom Borussia Dortmund og Manchester City i England denne uken. Foto: PHIL NOBLE

– Erling Haaland er motsetningen til «Pep-ball», men han er akkurat det Manchester City trenger. Den norske spissens hensynsløse fremtoning er det som mangler i Guardiolas lag, skriver Dickinson i anerkjente The Times.

Tirsdag gjennomførte Haaland en disiplinert og solid opptreden borte på Etihad Stadium i den første av to Champions League-kvartfinaler mot City. Seks minutter før full tid assisterte jærbuen Dortmund-kaptein Marco Reus’ 1–1-scoring, før banens andre store, unge unikum, Phil Foden, sikret de lyseblå seieren rett før slutt.

Etterpå sto de to sensasjonelt gode 20-åringene og pratet på gressmatten. Haaland holdt en hånd foran munnen som gjorde det umulig for leppelesere å se hva han fortalte, men Foden så på nordmannen med glede i øynene.

BIFF: Oksen fra Jæren skubbet enkelt bort den portugisiske stopperkolossen Ruben Dias underveis i matchen. Foto: Nick Potts

Stor interesse

Om de to blir lagkamerater, gjenstår å se. Ifølge Dickinson i The Times ville det vært perfekt for City. Guardiola uttalte i forkant av kampen at klubben ikke hadde råd til å hente en ny spiss på nåværende tidspunkt, men kanskje kan den styrtrike storklubben finne pengene et sted.

VG kjenner til at flere av verdens største klubber gjorde interesse kjent for Haaland-leiren for flere måneder siden.

Sist uke dro også agentpappa Alfie Haaland og agentkollega Mino Raiola til Barcelona og Madrid for møter med de to spanske gigantene.

– Vanskelig å si

Haalands kontrakt med Dortmund går ikke ut før i 2024, men en overgang allerede til sommeren virker mer og mer sannsynlig. Viasat-ekspert Petter Veland uttalte nylig følgende til VG:

– Det er vanskelig å spå hvor han ender. Om det blir et økonomisk kappløp, hvor det eneste Dortmund tenker på er høyest mulig pris, er de engelske klubbene mer betalingsvillige og har mulighet til å gi høyere lønninger. På motsatt ende har spansk fotball bevist at de produserer verdens beste spillere og Gullballen-vinnere.

Haalands neste kamp er Bundesliga-oppgjøret borte mot Stuttgart. Det spilles på Mercedes-Benz Arena fra klokken 18.30 lørdag kveld. Kampen vises på Viasat.

Publisert Publisert: 8. april 2021 07:56 Oppdatert: 8. april 2021 08:10