Rachael (31) brøt mannsbastion siden 1839

Grand National er arrangert siden 1839. Rachael Blackmore (31) på hesteryggen til Minella Times ble den første kvinne som vinner verdens mest kjente hinderløp, som lørdag kostet én hest livet.

SÅÅÅÅ GLAD: Rachael Blackmore viser hvor glad man blir etter å ha vunnet verdens mest kjente hinderløp i galopp. Foto: Alan Crowhurst / PA Wire

– Jeg føler meg hverken som mann eller kvinne akkurat, jeg føler meg ikke engang som et menneske, sier Blackmore ifølge BBC etter seieren på Aintree-banen utenfor Liverpool.

Dette var den 173. utgaven av Grand National. Løpet har altså gått årlig siden 1839, med unntak av krigsårene 1941–1945. Ingen kvinner har vunnet før irske Rachael gjorde det lørdag.

Grand National er også kjent fordi banen har noen ekstreme hinder – som har kostet en rekke hester livet gjennom tidene.

VANNGRAV: Rachael Blackmore og Minella Times over ett av de 30 hindrene i Grand National. Foto: David Davies/Jockey Club / PA Wire

Hesten eies av John P. McManus, som kan være et kjent navn blant Manchester United-supportere. Han solgte i mai 2005 – sammen med John Magnier – sine 28,8 prosent av fotballklubben. Pris etter dagens kurs: 3,3 milliarder kroner. Fortjeneste: 1,2 milliarder kroner. Kjøper: Malcolm Glazer. Resten er historie.

McManus hadde i sin tid noen heftige krangler med Sir Alex Ferguson – den tidligere United-sjefen var også deleier i en av hestene som deltok i 2021-utgaven av Grand National. Etter stor suksess med sine hester i andre løp tidligere i helgen, ble det ingen triumf for Ferguson i hovedløpet der Minella Times altså vant foran Balko Des Flos. Begge disse hestene trenes av Henry de Bromhead.

FALL: Som vanlig var det hester og jockeyer som måtte i bakken under Grand National. Dette er hesten Canelo og Tom Bellamy. En annen hest måtte avlives etter å ha blitt skadet. Foto: PETER POWELL / X06528

Rachael Blackmore kommer ikke fra en tradisjonell hestefamilie. Hun har tatt den lange veien fra Tipperary, der foreldrene er melkebonde og lærer. Hennes yngre søster er advokat og den eldre broren grafisk designer. Selv ønsket hun opprinnelig å bli veterinær, men endte opp med å studere hestefag i Limerick.

– Jeg har alltid ønsket meg å være amatørjockey. Jeg så ikke for meg å bli profesjonell. Jeg trodde ikke det ville fungere for meg, sier hun til Irish Times.

Men hun vokste altså opp på gård og hadde alltid ponnier. Hun var med på lokale ponniløp og stortrivdes med det.

Det store gjennombruddet kom i 2011, og i 2015 tok hun steget over i de profesjonelles rekker. Og Rachael Blackmore er opptatt av at hun er jockey, ikke kvinnelig jockey.

For et par uker siden fikk Blackmore stor oppmerksomhet da hun – som første kvinne noen gang – ble kåret til den beste jockeyen i den prestisjefylte Cheltenham-helgen.

– Hester er som mennesker. De har forskjellig karakter og egenskaper, og det er hyggelig når de er glade og ikke urolige og opprørte. Hester blir engstelige, og mange av dem vet hvordan det er å vinne; de går bare litt stoltere. De er ekstremt intelligente, og de elsker løp, har Rachael Blackmore sagt til Irish Times.

Hun er også klar på at det er hesten som er viktigst av de to – i ni av ti tilfeller.

Selv sitter Blackmore ikke bare på hesteryggen, men gjør også modelljobber – for et klesmerke knyttet til hestesporten.

Hun loset altså Minella Times trygt over de 30 hindrene og vant til slutt med hele seks og en halv lengde.

En av de 40 deltagende hestene, The Long Mile, måtte avlives etter å ha fått en skade. Ifølge BBC er dette den andre hesten som har måttet ofre livet i Grand National siden arrangørene i 2013 ble tvunget til å gjøre løpet sikrere – etter at to hester, Ornais og Dooneys Gate, døde i Grand National 2011.

Dyrevernsorganisasjonen Peta hevder på Twitter at 28 hester er døde som følge av løp i Grand National-helgen siden 2010.

