Elleville jubelscener da Nord-Makedonia sjokkerte Tyskland

(Tyskland - Nord-Makedonia 1–2) De er rangert som nummer 65 på FIFA-rankingen, men onsdag kveld tok Nord-Makedonia en av sine største skalper noensinne.

Og dermed er de faktisk foran Tyskland i VM-kvalifiseringsgruppen etter tre spilte kamper.

Bild Zeitung bruker ordet «pinlig» og fotballmagasinet Kicker fastslår at tapet er en «stygg overraskelse».

Gruppe J i VM-kvaliken er et lite mysterium: For der Tyskland, den ubestridte gruppefavoritten, har startet med to seirer og ett tap, tilhører de to topplasseringene Armenia, som står med ni poeng og full pott etter tre kamper, og Nord-Makedonia.

Sistnevnte riktignok kun foran tyskerne på målforskjell.

Om det er tilfelle når kvalifiseringen er over er vel heller tvilsomt, men det gir uansett armenere og nordmakedonere en fin tabell å ramme inn.

Joachim Löw sendte en slagkraftig startellever ut på gresset i Duisburg, med stjerner som Marc-André ter Stegen (Barcelona), Joshua Kimmich (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City) og Leroy Sané (Bayern München) fra start, men de store stjernene ble statister i det som var Nord-Makedonias store kveld.

Nasjonen, rangert som nummer 65 på FIFA-rankingen, tok ledelsen på overtid av den første omgangen da nasjonens mestscorende spiller, Goran Pandev, ga dem ledelsen, men det var neppe noen som levnet dem store sjanser da Ilkay Gündogan utlignet fra straffemerket med 27 minutter igjen å spille.

Löw byttet inn spillere som Amin Younes, som spiller for høytflygende Eintracht Frankfurt og Chelsea-angriper Timo Werner (som burde scoret), men dette var Nord-Makedonias kveld.

Napoli-spiller Eljif Elmas ble matchvinner med sin fulltreffer fem minutter før full tid. Scoringen utløste vill jubel hos de nordmakedonske spillerne, og dermed ble det et sjokktap for «Die Mannschaft».

Da sluttsignalet gikk jublet nordmakedonerne som om de hadde vunnet VM.

Tysk landslagsfotball har siden VM i 2018 vært inne i en bølgedal: Mesterskapet i Russland ble en fadese for tyskerne, som for første gang i sin tradisjonsrike historie ble sendt ut av mesterskapet i gruppespillet.

Siden har flere resultat vakt oppsikt, som 0–6-ydmykelsen for Spania. Kontroversielt var det også da Löw valgte å permanent vrake tre bærebjelker i det tyske laget: Jerome Boateng, Mesut Özil og Thomas Müller. Siden har egentlig Löw vært under press. Den tyske landslagstreneren, som har vært tilknyttet det tyske landslaget i 17 år, har bekreftet at han gir seg som tysk landslagssjef etter EM til sommeren.

Presset på Löw inn mot mesterskapet blir neppe mindre etter dette.

Øvrige resultater:

Danmarks fantastiske start på VM-kvalifiseringen fortsetter: Etter en enormt sterk 4-0-seier borte over Østerrike har danskene 14-0 i målforskjell og ni poeng etter tre kamper. Det er fire poeng ned til Skottland på annenplass. Andreas Skov Olsen (2), Joakim Mæhle og Pierre-Emile Højbjerg scoret målene.

I Sevilla sørget Dani Olmo, Ferran Torres og Gerard Moreno for 3–1-seier over Kosovo. Spania har syv poeng etter tre kamper. Neste motstander er Sverige, som har full pott etter to kamper.

Italia topper sin gruppe med ni poeng etter tre kamper: Stefano Sensi og Ciro Immobile scoret da Litauen ble slått 2-0.

Frankrike var under press borte mot Bosnia-Hercegovina, men mål av Antoine Griezmann etter 60 minutter sikret tre viktige poeng for den regjerende verdensmesteren, som begynte med 1-1 hjemme mot Ukraina.