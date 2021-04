Solskjær hyller kvartfinalens målhelter: – Eksepsjonelle

(Granada – Manchester United 0–2) Manchester United tok første stikk i kampen om semifinale i Europa League, men mistet tre spillere til karantene.

forrige







fullskjerm neste JUBEL: Marcus Rashford ble helten da Manchester United hentet hjem et godt utgangspunkt før returoppgjøret. 1 av 3 Foto: MIGUEL ANGEL MOLINA / EFE

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Manchester United er slått ut av hjemlige cuper og har falt av lasset i kampen om ligagullet. Dermed er Europa League den eneste tittelmuligheten for Ole Gunnar Solskjær og co.

Klubben står uten et trofé siden de gikk til topps i samme turnering i 2017, den gangen under José Mourinhos ledelse. Solskjær er fremdeles troféløs med United, men torsdagens kvartfinale var et langt steg i riktig retning.

Marcus Rashford sendte gjestene i ledelsen før pause og like før slutt doblet Bruno Fernandes sluttresultatet til 0–2 fra straffemerket.

– De har vært eksepsjonelle. De er veldig gode og viktige for oss, sier manageren om målscorerne.

Dermed er utgangspunktet godt før kommende ukes returoppgjør på Old Trafford. Både Luke Shaw og Scott McTominay pådro seg gule kort i første omgang. Det samme gjorde Harry Maguire etter pause. Det betyr at trioen må stå over hjemmekampen mot Granada.

– Det er ikke en perfekt kveld fordi vi får tre suspensjoner, men det er et godt resultat. Vi vet det er vanskelig å komme hit og vinne, sier Solskjær.

Vinneren av Granada og Manchester United møter Ajax/Roma i semifinalen.

– Dette kan ikke United rote bort. Det ville vært en skandale. Når du leder 0–2 fra borteoppgjøret, det skal ikke gå an, mener TV 2s Erik Thorstvedt, som langt på vei sender Solskjær og co. videre allerede.

Granada klarte så vidt å slå Molde ut av Europa League, men viste at de kan hamle opp med «De røde djevlene».

Hjemmelaget hang godt med de første 45 minuttene, men ble brutalt straffet i bakrom. Victor Lindelöf fikk upresset stille inn siktet og en strøken langpasning fant Rashford på løp. Den engelske landslagsspilleren hadde slitt med en skade i oppladningen til kampen, men stormet fra forsvaret og alene med keeper ekspederte han sikkert inn kveldens første scoring – hans 20. for sesongen.

Det var hans åttende i Europa League. Av engelske Manchester United-spillere er det bare Sir Bobby Charlton som har klart like mange på én sesong, skriver Opta.

David de Gea har blitt henvist til benken i de siste ligakampene, men mot Granada fikk den rutinerte spanjolen igjen sjansen mellom stengene. Granada hadde sjanser til å utligne, men unøyaktighet og en våken keeper sendte Solskjærs menn til pause med ledelse.

Et annet høydepunkt i første omgang sto denne streakeren for:

I ADAMS DRAKT: Denne mannen løp inn på banen og stoppes spillet en kort periode. Foto: JON NAZCA / X02457

Les også Naken mann forstyrret Solskjær i Europa League

Både Luke Shaw og Scott McTominay pådro seg gule kort i første omgang. Det samme gjorde Harry Maguire etter pause. Det betyr at trioen må stå over hjemmekampen mot Granada.

Spanjolene presset på for en utligning etter pause, men det gikk lang tid mellom de største sjansene. United levde relativt komfortabelt og var nære å punktere kampen da Bruno Fernandes kom alene med keeper.

Portugiseren fikk en ny sjanse fra straffemerket like før slutt. Keeper var på skuddet, men ballen snek seg under Rui Silva og i mål. Hans 19. straffescoring på 20 forsøk for United.

Publisert Publisert: 8. april 2021 22:53 Oppdatert: 8. april 2021 23:30