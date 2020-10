Sørloth fører fremover, men pasningen til Stefan Johansen blir for upresis.

Og så heldigvis et svakt innlegg fra Tadic.

Nære for Mitrovic, men det er heldigvis blåst! Nytt strålende innlegg fra Tadic. Mitrovic gir en dytt i ryggen på Reginiussen og header, men Jarstein varter opp med en fantastisk redning. «Gordon Banks-nivå», ifølge TV 2s ekspertkommentator, Brede Hangeland.

Henriksen header den rett i føttene på en serber. Gjestene kommer rundt på høyre og forsøker et innlegg, men det blokkeres av Aleesami.

Ser mye bedre ut for Norge nå. Presset sitter bedre og da er det også lettere for kollektivet bak å stå etter og vinne baller.

Norge stilte for øvrig opp en cornervariant for anledningen. Tre spillere startet helt ved bakre stolpe og løp fremover.

Ødegaard vandrer inn sentralt. Ser litt ut til at han har fått to serbiske livvakter som har fått i oppgave å fotfølge ham rundt på matta gjennom denne kampen.

Sørloth får et frispark ved midtbanen.

Litt rot fra Aleesami og Sørloth. Klarer ikke å få ballen helt under kontroll.

Lang ball mot Sørloth. Han leter etter spisskollegaen Haaland, men han er litt for langt unna.

Litt heseblesende og rotete start. Norge har ikke klart å få kontroll på spillet her. Serbia har vært klart farligst innledningsvis.

Haaland tas hardt av Gudelj. Dommer Daniele Orsato gir umiddelbart beskjed om at han ikke tolerer det.

Kjempesjanse for Serbia! Aleesami blir lokket ut av posisjon og da kommer Lazovic på utsiden. Han skyter via kneet til Berge og ut.

Farlig! Serbia spiller opp til Tadic som spiller den lekkert videre til Djuricic. Han går vel for avslutning istedenfor innlegg, og det skal Norge være glad for.

Skummelt med dødballer. Inn fra Tadic. Den går over alt og alle.

Ajer oppe med et høyt spark. Det går utover Dusan Tadic, som tar telling og får frispark. Treffer ham i hodet der, Ajer.

3′ DEL