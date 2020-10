Så et øyeblikk ut som Sørloth vant duellen og headet den i mål, men var dessverre et synsbedrag.

King drar seg fri og slår inn. Den blir for høy for Sørloth. Elabdellaoui når heller ikke frem.

Setter altså inn to klassespillere her.

Ødegaard snurrer rundt og kombinerer fint med Sørloth. Real Madrid-spilleren prøver et skudd fra distanse, men den går langt over.

Fin pasning fra Berge mot Ødegaard, men Norges playmaker klarer ikke å rettvende seg under press fra to serbere.

Serbia som kan bygge opp et angrep her nå.

Mathias Normann er i oppvarming. Kan hende han er på banen når andre omgang sparkes i gang. Kan samtidig minne om at det er lov fem bytter i ordinær tid i dag. Tre byttetidspunkter, men dersom man gjør bytte i pausen, telles ikke det som et av de tre byttetidspunktene.

