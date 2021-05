Mol og Sørum med uvanlig OL-taktikk: – Folk får bli så forbanna de vil

Verdens beste sandvolleyball-duo ofrer dyrebar tid, og muligens store premiepenger, for å bidra til at Norge kan få med enda ett lag i OL. Flere av konkurrentene irriterer seg over valget til Anders Mol (23) og Christian Sørum (25).

GIR OL-HJELP: Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol feiret sin andre strake World Tour-seier for en uke siden. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / FIVB

Mol og Sørum har bekreftet sin posisjon som verdens beste duo med sine to seirer i World Tour i Cancún.

Men de bestemte seg for å droppe en tredje turnering i Mexico, og muligheten til å tjene 200.000 kroner, for å hjelpe et norsk lag til med å komme seg til OL i Tokyo.

– Folk får bli så forbanna de vil. Vi må hjelpe landsmenn og kamerater. Selv om vi har vært klare for OL lenge, så betyr det mye for oss å få med flere, sier Anders Mol til VG.

Verdensenerne er for lengst kvalifisert via verdensrankingen, men det gjenstår fortsatt ledige plasser i Tokyo.

FORNØYD: Landslagstrener Kåre Mol, avbildet i 2018, mener stjerneduoens OL-hjelp er unik. Foto: Hallgeir Vågenes

Kvalifiseringen starter denne uken, og de norske lagene er med i en kvalifiseringsturnering i Madrid.

Norge stiller med sine to beste lag – altså Mol/Sørum og Hendrik Mol/Mathias Berntsen. Det er veldig uvanlig at allerede kvalifiserte lag stiller opp for å hjelpe sine landsmenn. Hvilket land Norge møter blir klart onsdag kveld, og kampene starter fredag.

– Vi har hørt at noen av de andre nasjonene blir irritert. Det er snakk om en OL-plass, og for oss er det selvsagt at vi skal hjelpe lagkameratene våre. Det er to forskjellige tankesett i sandvolleyball. Det er nok ganske spesielt at vi i Norge hjelper hverandre, sier Sørum til VG.

Landslagstrener Kåre Mol er meget fornøyd med sine to store stjerner.

– Den lagfølelsen de viser ved å gjøre dette er imponerende. Det er helt enestående. De kunne ha kjempet om store penger i Cancún. Vi i ledelsen har ikke presset dem, men de ser tydeligvis verdien av å være en del av et skikkelig team, sier Kåre Mol til VG.

Det er fem nasjoner som går videre fra helgens turnering. Det er i tillegg to tilsvarende turneringer. De 15 nasjonene, i tillegg til vertsnasjonen Nederland, kjemper om én OL-plass i den avgjørende turneringen i juni. Da kan ikke Anders Mol/Christian Sørum delta for Norge, og det tas ut et tredjelag som foreløpig ikke er klart.

– Andre nasjoner er i langt større grad konkurrenter til hverandre. Du har lag fra samme nasjoner der de ikke snakker med hverandre, og i tidligere generasjoner har det vært langt mer anspent enn det er nå, sier Kåre Mol.

