Klatreselskap: Løke har nådd toppen av Mount Everest

Frank Løke har sammen med fire andre personer fra rundt omkring i verden nådd toppen av Mount Everest.

8849: Det er antall meter Frank Løke har klatret for å nå toppen av Mount Everest. Foto: Frode Hansen/VG

I en oppdatering på Instagram tirsdag morgen skriver klatreselskapet Ascent Himalayas at den kjente tidligere håndballspilleren Frank Løke (41) har nådd toppen av Mount Everest. Det skjedde ifølge selskapet ved 04-tiden natt til tirsdag norsk tid.

– Vi vil takke alle guidene, sherpaene og kjøkkenmannskapet for den harde innsatsen de har lagt ned for at denne ekspedisjonen og dokumentaren ble en suksess, skriver de blant annet.

De opplyser samtidig om at alle lagmedlemmene nå er på vei tilbake til camp 4.

Løke har foreløpig ikke lagt ut noe på sin egen Instagram-profil.

Publisert Publisert: 11. mai 2021 08:20