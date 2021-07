Golfstjernens far fikk OL-drømmen knust av fyllekjører

KAWAGOE (VG) Nå leder amerikanske Xander Schauffele (27) OL-turneringen i golf med faren ved sin side i Japan.

I JAPAN: Xander Schauffele (27) storspiller under OL-turneringen i golf på Kasumigaseki Country Club utenfor Tokyo. Foto: MURAD SEZER

– Ulykken skjedde da pappa var på vei til trening. Han skulle vært en del av OL-troppen til Tyskland den gangen, forteller Xander Schauffele (27) til VG og noen internasjonale medier på en pressekonferanse her i Kawagoe, en drøy times kjøring fra Tokyo.

27-åringen storspiller i Japan og leder med sine 14 slag under par før finalerunden. Slaget bak jakter det japanske hjemmehåpet Hideki Matsuyama (29). Viktor Hovland (23) er ute av medaljekampen.

Faren Stefan var 20 år gammel og en tysk tikamp-utøver da en beruset mann kom over i kjørefeltet hans og frontkolliderte. Schauffele måtte gjennom syv operasjoner, fikk varige mén og ble blind på det ene øyet - noe som førte til at idrettskarrieren tok slutt.

– Det siste minnet jeg har av OL-drømmen, er da alle guttene fra det tyske tikamplaget besøkte meg på sykehuset. Det var et følelsesladd farvel. Alt var over. Uavhengigheten, friidrettskarrieren og drømmene mine. Jeg hadde et ønske om å dø, forteller Stefan på sønnens eget nettsted.

STARTET TIDLIG: Xander Schauffele har fått golfinstruksjoner fra faren Stefan helt siden han var et lite barn. Foto: Privat

Kjemper om OL-gull

Med livssituasjonen fullstendig endret, bare 20 år gammel, begynte en mørk tid for Schauffele senior med alkoholisme, narkotiske stoffer og selvmordstanker.

Helt frem til han en dag erkjente at han måtte akseptere den nye virkeligheten.

– Jeg bestemte meg for å bruke min egen ulykke som en inspirasjon for fremtiden. Jeg adopterte tankesettet om at livet ikke kunne bli noe verre og at det var greit – uansett hva som ville skje.

Stefan valgte senere å flytte til USA, hvor han raskt fikk sønnene Nico og Xander interessert i golf. Sistnevnte er nå rangert som verdens femte beste golfspiller og leder OL-turneringen etter å ha gått de tre første rundene 14 under par.

I OL: Stefan fikk ikke deltatt i OL selv, men gjør det nå gjennom sønnen Xander, som er en av verdens aller beste golfspillere. Foto: Privat

– Jeg føler med ham

Xander Schauffele er en av golfens mest suksessrike spillere og har dratt inn over 200 millioner kroner på PGA-touren til nå. Det takker han faren for, som har vært svingtreneren hans hele livet, også den dag i dag.

– OL var en drøm for pappaen min i lang tid. Han la alle eggene i én kurv - og så ble den revet bort fra ham. Jeg føler med ham. Hvis jeg hadde havnet i en ulykke og mistet en arm eller et ben, noe som kan skje når som helst, og ikke kunne spilt golf mer, hadde jeg vært i samme situasjon som ham, sier Xander på Kasumigaseki Country Club.

For ham er det spesielt å være her på flere måter, forteller han. Besteforeldrene på morens side bor begge i Tokyo, hvor han har vært på besøk flere ganger tidligere.

– Jeg elsker Japan og jeg elsker å være her. Helt siden det ble annonsert at OL skulle arrangeres her, har jeg gledet meg. Det er en sann ære å representere USA her, forteller Xander Schauffele, som søndag kan OL-gull for landet og pappaen sin.

