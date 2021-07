Ingebrigtsen kan bryte barriere i superduellen: – Varer ikke evig

Jakob Ingebrigtsen (20) har bergtatt friidrettsverden, men én mann har vært nordmannens nemesis på banen. En toppmotivert Timothy Cheruiyot (25) kjemper for OL-plass, og fredag er det duket for en ny superduell mellom dem.

KONKURRENTER: Timothy Cheruiyot og Jakob Ingebrigtsen har kjempet i mange tøffe dueller. Aldri har nordmannen gått seirende ut. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL

Statistikken mellom Cheruiyot og Ingebrigtsen viser en ensidig dominans. Gigantene har møttes til duell elleve ganger og i samtlige løp har kenyaneren gått seirende ut.

– Det varer ikke evig. Jakob vil på et eller annet tidspunkt bli bedre og har alderen på sin side. Det kan skje i kveld, mener Vebjørn Rodal, som skal kommentere fredagens 1500 meter fra Monaco for NRK klokken 20.32.

– Cheruiyot blir ikke glad om seiersrekken mot Jakob blir brutt. Det har handlet om de to lenge, og det er ikke mange nye som har meldt seg på. Det handler om de to i kveld og i OL, sier den tidligere olympiske mesteren.

Rodal mener kveldens løp vil være en god indikator på hvem som er favoritten i Tokyo.

Cheruiyot har slitt litt med skader, mens Ingebrigtsen har vært forkjølet i oppladningen.

– Jakob er i bra form. En halsbetennelse for en 20-åring trenger ikke bety noe. Dette blir første gang denne sesongen vi får se styrkeforholdet dem imellom, sier Rodal.

Det er lov å håpe på at det kan gå styggfort når de løper i Monaco. Siden 2010 har 15 av de 16 raskeste 1500-meterløpene i verden kommet på dette stadionet. I fjor løp både Cheruiyot og Ingebrigtsen under 3:29 i Monaco.

Fraværet av Cheruiyot i Kenyas OL-tropp sendte sjokkbølger gjennom friidrettsverden. 25-åringen hadde ikke tapt i Diamond League siden mai 2019 og tok et VM-gull på veien, men etter å ha endt på 4.-plass i det kenyanske OL-uttaket ble han utelatt. Nasjonen tar med de to beste fra uttaket og velger én tredje utøver fritt. Da falt valget på Abel Kipsang, som kom på 3.-plass i samme løp.

– Det er synd, for det smaker mye bedre å bli mester når de beste deltar. På den andre siden: vi har alle den samme veien mot å bli mester. Noen blir skadet, noen klarer ikke uttaket, eller har andre problemer. Det er en del av idretten, mener polske Marcin Lewandowski, som også løper i Monaco, til VG.

Han er rangert som verdens tredje beste på 1500 meter, bak Cheruiyot og Ingebrigtsen.

– Jeg har hatt mine problemer gjennom karrieren, men slått tilbake. Dette gjelder Jakob også. Noen ganger trenger vi å falle, for å stå sterkere igjen, sier han.

OL-drømmen til Cheruiyot ligger knust for øyeblikket, men det kan finnes håp for stjerneløperen. 1) Det kenyanske friidrettsforbundet kan ombestemme seg eller 2) Kamar Etyang, som kom på 2.-plass i OL-uttaket, klarer ikke å dokumentere tre dopingtester utenfor konkurranse. Det har han ikke for øyeblikket.

Cheruiyot har den raskeste tiden i verden på 1500 meter i år på 3:30.48.

– Det han har prestert så langt i år er bra nok til at de velger å bruke ham i OL. Det er rart hvis det ikke skjer. Da skjønner jeg meg ikke på forbundet, sier Rodal.

