Iuel klar for semifinale med et nødskrik – Kloster røk ut

TOKYO (VG) Amalie Iuel (27) gikk videre til semifinale fra 400 meter hekk-forsøket på tid. Line Klosters (31) var knust etter at hennes tid ikke var god nok.

– Jeg hadde en plan om å gjøre det så spennende som mulig, fleiper Iuel overfor VG, før hun slår fast:

– Jeg må skjerpe meg litt til semifinalen.

Amalie Iuel måtte nøye seg med 6. plass i sitt heat på 400 meter hekk. Tiden var 55,65.

Det så dermed veldig skummelt ut med avansement og Iuel måtte vente i spenning på de fire neste heatene, for å se om tiden var god nok til å avansere.

SPENT: Amalie Iuel fulgte de andre konkurrentene i spenning. Foto: Lise Åserud

Og det var den akkurat. Iuel var den siste som går videre til mandagens semifinale på tid.

– Det er betenkelig at Amalie Iuel ikke får ut mer her, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg må prøve å finne en bedre flyt, sier Iuel.

– Jeg må prøve å nullstille litt. Jeg må rett og slett skjerpe meg, og se om jeg kan rydde opp litt, sier Iuel.

31 år gamle Line Kloster røk ut med en syvende plass i sitt heat med tiden 56,45 i det som var hennes OL-debut.

– Det er ganske kjipt rett og slett. Jeg visste jeg måtte løpe mot pers. I dag var det tamt fra start til mål, sukker Kloster overfor VG.

Hun har pers på 55,49 og var fryktelig skuffet over forsøket i Tokyo.

– Jeg er for passiv fra start og taper for mye der. Jeg har ikke noe å ta igjen med på slutten, sier Kloster.

Utøveren tok til tårene i pressesonen etter nedturen. Iuel trøstet lagvenninnen.

– Det er ikke noe gøy følelse. Jeg er ikke her for å prestere dårlig, sier en knust Kloster.

– Alt jeg sier nå blir bare en unnskyldning for at jeg gjør det dårlig. Jeg skal ikke prestere dårlig, det skal ikke skje. Jeg vet jeg kan veldig mye bedre enn dette, sier Kloster.

I likhet med Karsten Warholm, kommer Amalie Iuel også fra mangekamp. Hun ble for alvor kjent for nordmenn med sin 6. plass i EM i 2016, da hun også fikk sin OL-debut – men måtte si takk for seg i forsøket.

I 2019-VM løp hun på 54,72 i forsøket, men røk ut i semifinalen. I år har hun 55,04 fra Bislett Games. Det betyr at hun kommer inn i OL med 19. beste tid i 2021 og 16. beste av dem som deltar i Tokyo.

