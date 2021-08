Sakura fra Bergen har ikke lyst til å møte Norge: – Det blir veldig merkelig

TOKYO (VG) Hun har vokst opp i Bergen og har spilt 24 ganger med det norske flagget på brystet. Mandag spiller Sakura Kametani Hauge (34) for Japan mot sine norske venninner. Det gruer hun seg litt til.

NORSK-JAPANSK: Sakura Kametani Hauge fra Bergen spiller OL for vertslandet Japan. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det blir veldig merkelig. Jeg kjenner jo mange av jentene. Noen har jeg spilt med og mange har jeg spilt mot. Jeg har ikke lyst til å møte Norge. Fordi det er Norge, sier Sakura oppvokst på Sandsli ikke langt fra flyplassen Flesland.

Japan-målvakten har en lang karriere bak seg i norsk håndball etter at hun startet som 6-åring i lokalklubben Gneist. Hun har spilt med de norske OL-spillerne Stine Skogrand i Tertnes og Katrine Lunde i Vipers Kristiansand.

– Det er utrolig kult at Sakura har tatt dette valget og funnet sin vei inn til. Det står det stor respekt av, sier Skogrand som var lagvenninne med Japan-keeperen i seks sesonger hjemme i Bergen.

Norge er soleklare favoritter til å avslutte OL-eventyret for verstnasjonen. Etter tap for Sør-Korea og Angola kommer de ikke til kvartfinalen uten poeng mot Norge.

– Men Sakura blir en hard nøtt å knekke. Hun har gjort noen gode kamper her, sier Skogrand.

– Jeg må prøve å legge det vekk og tenke bare på meg selv og resten av laget, sier Kametani Hauge foran møtet med gamle kjente. Hun har vært på norske A-landslagssamlinger med flere av de norske OL-profilene.

Hun spilte sin siste landskamp for Norge 7. juni 2014. En av lagvenninnene i den rekruttlandskampen var Kari Brattset Dale.

NM-FINALEN: Sakura Hauge for Tertnes i NM-finalen mot Larvik i 2013. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Vestlendingen var i bruttotroppen til Thorir Hergeirsson foran EM i 2010. Men etter hvert ga hun opp kampen om å komme inn på et landslag dominert av klassemålvakter som Lunde, Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg.

Sakura Kametani Hauge har japansk mor og norsk far. Hun bestemte seg for å utnytte sitt doble statsborgerskap.

– Grunnen var jeg ville spille VM og ha muligheten til å spille internasjonal håndball.

Hun er ikke ensom å ta en slik vurdering. Bosnia-fødte Alma Hasanic – også hun målvakt – debuterte for Norge i 2014 for så å spille VM-kvartfinale mot de norske håndballjentene året etter.

Kametani Hauge byttet landslag i 2015 og mesterskapsdebuterte umiddelbart under VM i Danmark. To år før hadde Tokyo fått tildelt lekene.

– OL har vært en drøm for meg siden jeg var liten. Derfor er det med litt bismak jeg spiller et covid-OL, sier hun til VG.

– Det er kjekt å spille OL, men jeg skal ikke lyve. Uten publikum er det ikke slik det kunne vært.

– Du må gire deg opp selv til kampene. Det er litt skuffende at andre utøvere heller ikke får lov til å komme og se på, mener hun.

Til daglig spiller hun for Besancon i Frankrike.

– På grunn av pandemien har jeg ikke spilt for landslaget siden VM i 2019. Jeg bor i Europa og har ikke kunne være sammen med Japans lag før rett før OL nå i sommer dessverre. Så det har ikke vært den beste oppladningen, mener hun.

Hun er ikke fremmed for å spille et nytt OL for Japan om tre år. Det går i hennes tredje hjemland, Frankrike.

