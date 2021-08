Myrhol vil ikke ta mer smertestillende: – Det ble veldig avgjørende

TOKYO (VG) OL-kvartfinalen kan bli Bjarte Myrhols siste kamp. Landslagskapteinen kan ikke kaste ball med sønnen sin uten å varme opp. Nå vil 39-åringen ikke ta mer smertestillende for å få kroppen til å fungere på banen.

NI OPERASJONER: Her er de ni inngrepene har vært gjennom i en lang håndballkarriere. Foto: Fredrik Solstad

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det ble veldig avgjørende for at jeg bestemte meg for å legge opp. Jeg er far til tre og har en kone der hjemme. Jeg skal leve lenge. Ikke det at jeg er redd for å dø, men jeg kan ikke fortsette slik, sier Bjarte Myrhol til VG foran cupkampen mot Danmark tirsdag.

Han sliter fortsatt med ettervirkningene etter skulderoperasjonen for snart ett år siden. Det var Bjarte Myrhols niende operasjon i karrieren. Han mener selv han ikke har vært spesielt utsatt.

– Jeg synes ikke at jeg har vært mye skadet. Jeg har holdt meg unna de største alvorlige skadene som korsbånd og akilles. Jeg har ikke mistet mange håndballkamper. Mange av operasjonene er tatt mellom sesongene. Jeg har kriget meg gjennom sesongens siste kamper, beskriver han foran sin landskamp nummer 263 siden debuten for 19 år siden.

Dermed passerer han målvaktstrener i OL, Steinar Ege (262 landskamper), og setter ny rekord for en norsk herrespiller.

Les også Berge overrasket på lagmøte

Den fysisk tøffe duellsporten gir mange smeller. Christian O’Sullivans fingerskade kan koste ham både kvartfinalen og eventuelle medaljekamper i OL.

Mange spillere har fått kjenne på langtidsvirkningene av skader utenfor banen.

– Jeg kan ikke kaste ball med sønnen min hagen uten å varme opp. Jeg må svinge skulderen noen runder. Det er noe galt inne i den. Den beste medisinen er adrenalin, beskriver Myrhol.

Men han legger ikke skjul på at han også er avhengig av smertestillende medisiner for spille håndball.

– Det er ikke «liv laga» å fortsette med den medikamentbruken jeg har nå, slår han fast.

FULLTREFF: Bjarte Myrhol leverte mål på alle skudd da Norge slo Frankrike. Her jubler han sammen med Sander Sagosen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Myrhol førte dagbok før han sist vinter bestemte seg for å legge opp etter OL. Der så han svart på hvitt hvor mye medisiner han måtte ta for å kunne spille håndballkamper.

Gro Hammerseng-Edin slo alarm om bruk av smertestillende blant toppidrettsutøvere i VG sist vinter. Hun tok Voltaren hver dag for å komme seg på trening og kamp i årene før hun ga seg i 2017.

– Det stakk i meg da jeg leste den saken. Det var fint at hun kom ut med dette. Den gamle skolen er jo at du skal på banen nesten uansett. Det er ikke noe du ønsker å formidle til den yngre generasjonen, sier Bjarte Myrhol.

Bruken av såkalte NSAIDs – betennelsesdempende legemidler uten steroider – er utbredt. Eksempler på NSAIDs er Ibuprofen og Voltaren.

Dansk forskning viser at virkestoffet diklofenak, som blant annet finnes i Voltaren, kan øke risikoen for å bli rammet av hjerte – og karsykdommer med opptil 50 prosent, sammenlignet med om man ikke tar noe legemiddel. Ifølge Steinar Madsen i Legemiddelverket er faren for hjertetrøbbel liten for unge personer, men hyppig bruk kan gi sår og blødninger i magen.

– Jeg hadde også problemer med magen. Det legger seg noen tanker i bakhodet, beskriver Myrhol. Han mistet EM i 2020 da han måtte operere vekk 25 centimeter av tarmen.

– Men det skal ikke ha noe med det å gjøre, legger han til.

Etter OL skal han på heltid jobbe med «Learn Handball» – en digital treningsveileder som skal gjøre det enklere å være barne- og ungdomstrener.

– Jeg har lest meg opp på skadeforebyggende tiltak i ung alder. Som barnetrener ønsker jeg å formidle helt andre tanker enn dem jeg selv har holdt på med, erkjenner han.

Bjarte Myrhol scoret på alle fire skudd da Frankrike ble slått søndag. Den problematiske skulderen er blitt bedre enn da han leverte bare 12 mål på 21 skudd i Egypt-VM i januar.

– Alle parameterne er flyttet opp siden VM. Smertene er mindre, jeg kan skyte hardere før smertene kommer, og jeg tåler flere skudd på trening, forklarer han foran møtet med OL-favoritt Danmark.

Jylland-bosatte Myrhol er forberedt på at resultatet av kampen kan komme til å glede naboene i Skjern. I tilfelle er karrieren over.

Siste kamp kommer uansett i løpet av uken for Bjarte Myrhol.

– Jeg har det helt fint med det. Den prosessen har jeg gått gjennom før OL og er forberedt på det som kommer. Jeg har det fint med at jeg skal legge opp, sier landslagskapteinen og legger til:

– Tiden er nå.

Publisert Publisert: 2. august 2021 20:23