Haga advarte om bråk – kaller sjefen «vinglete» etter kritikk

Det norske damelandslaget har blitt bedt om «å komme seg på jobb» og karakterisert som «for dårlig» etter et labert oppmøte på høstens rulleskirenn. Det forstår veteran Ragnhild Haga (31) godt – og peker på forbundet som problemet.

Kritikken mot laget startet under Blinkfestivalen i august og nådde på mange måter sitt klimaks under forbundets eget arrangement, Holmenkollen skishow, i september. Da fikk landslagsdamene følgende kraftsalve fra utøverne på herresiden:

– Man kan ikke ligge på hytta fra mai til november og trene, spise, sove. Det er andre plikter som langrennsløper. Vi må stille opp for mediene, for sponsorer og være forbilder for de yngre, sa Harald Østberg Amundsen.

Siden den gangen har få dameutøvere uttalt seg om den overraskende kritikken fra sine egne kolleger.

Til det sier Haga:

– Jeg forstår godt at de sier det. Men fra forbundets hold burde de være tydeligere i kontraktene. Vi har aldri hatt i avtalen at vi skulle stille opp i Holmenkollen i år, sier hun.

– Og så må man avklare en del forventninger bedre på våren når ting planlegges. Sportssjefen må si klart og tydelig at vi skal stille der og han må si hvor han anbefaler oss å ikke stille. Så må ledere stå tydelig i debatten som kommer og si at der og der går vi ikke. Det savner jeg, at vi står tydelig for valgene vi gjør.

Rulleskirennene gjennom sommer og høst er TV-sendte, viktig profilering for sponsorer, trekker medieinteresse og publikum.

Ikke minst har konkurransene en betydning for interessen for sporten i en tid der langrenn møter tøff konkurranse fra en rekke store profiler i andre idretter.

Derfor passet Holmenkollen skishow i september dårlig for damelandslaget, som var på høydeopphold i Italia kort tid i forkant.

Flere kom hjem med skader, sykdom og det var lite optimalt å gå en rulleskikonkurranse bare noen dager etter hjemkomst til Norge.

Haga var blant dem som var skadet, med en strekk i hofta.

Advarte mot bråk

– Men mener du at sportssjefen, Espen Bjervig, kommuniserte for utydelig sist?

– Nei, men vinglete. Vi skulle jo først ikke gå, så ble det til at man skulle gå litt likevel. Man må kjøre en tydeligere linje.

– Har du tatt opp dette med Bjervig?

– Ikke etterpå. Men vi hadde en god runde før vi dro til høyden og før Oslo Skishow. Jeg sa at jeg tror det kommer til å bli bråk hvis vi ikke går.

– Og så ble det jo kraftig kritikk fra herreløperne ...?

– Jeg satt hjemme og tenkte nå skjer det jeg trodde ... sier Haga.

VG spør langrennssjef Espen Bjervig om det er slik at kontraktene ikke er tydelige nok. Han opplyser at utøverne skal gå minst to prioriterte rulleskikonkurranser av Blinkfestivalen, Toppidrettsveka eller Holmenkollen skishow.

– Men vi kan sikkert bli flinkere til å følge opp det, sier Bjervig.

Til Hagas kritikk om at han har vært vinglete, svarer han slik:

– Jeg kan si at jeg føler det var klart og tydelig at alle skulle gå. Men da flere av jentene som bor langt unna Oslo hadde vært lenge på reise, så var vi enige om at de kunne stå over.

– Men at de som bor på Østlandet og Oslo skulle være med. Men når noen blir skadet er det selvfølgelig godkjent grunn for å ikke gå, sier han.

Anne Kjersti Kalvå var blant løperne som var på høydeopphold, men aldri gikk Holmenkollen skishow fire dager etter at landslaget landet på norsk jord.

På spørsmål om hun er enig i at Bjervig har vært vinglete, svarer hun slik:

– Det var en vanskelig situasjon for ham. Det er et arrangement som tilhører Norges Skiforbund. Men han er sikkert vinglete, da ja. Han forstår jo vår side og forbundets side. Da blir det vanskelig å ta parti. Det ble kaos. Men vi fikk arrangert skishow og det ble et bra arrangement, selv om folk ønsker å se de beste på start der.

Hun hevder hun ikke ble irritert av den krasse kritikken som ble fremført av kollegene på herrelaget:

– Jeg er veldig trygg på avgjørelsen om at jeg ikke dro dit. Jeg skjønner også godt at vi skal stille opp på ting. Vi skal jo synes og folk skal like å se på oss.

– Men hovedjobben kommer på vinteren, det er da vi vil at folk skal se på oss. Jeg håper å få gjort det bra igjen da, sier hun.