Sjakkmedlemmer mener presidenten må trekke seg umiddelbart: – Det er svindel

Styrelederen i Oslo Schakselskap, Gunnar Glendrange, vil mobilisere sjakk-Norge for å få fjernet president Joachim Birger Nilsen (29).

Gunnar Glendrange (til h.) er villig til å gjøre store trekk, dersom sjakkpresidenten ikke trekker seg.

I Norges eldste sjakklubb sitter et titalls personer og kjemper om klubbmesterskapet i Oslo Schakselskap (OSS).

Mellom slagene i partiene er det stort sett én ting det snakkes om ved kaffetrakteren – sjakkpresidenten sin innrømmelse om juks.

Styreleder i Oslo Schakselskap Gunnar Glendrange mener det er uholdbart at Nilsen fortsetter som president.

– Min første reaksjon var «what the fuck». At vår sjakkpresident innrømmer å ha jukset, da føler man at verden ikke står til påske, sier Glendrange i OSS til VG.

– Jeg merker at du fyrer deg litt opp når du snakker om dette?

– Ja, det er komplett nulltoleranse for å jukse i sjakk. Det setter hele spillet i vanry. Og så er det vår fremste tillitsmann som gjør dette. Det er fullstendig meningsløst, hvordan er det mulig, svarer han.

Glendrange mener sjakkpresidenten må trekke seg umiddelbart.

– Hvis han ikke tar ansvaret selv, så skal jeg gjøre hva jeg kan for at sjakk-Norge tar ansvaret, sier styrelederen i OSS.

– Hva innebærer det?

– Jeg har allerede innkalt til styremøte i OSS, for å gjøre dette på en formell, etterrettelig og grundig måte. Min klare holdning er at dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha en president som har innrømmet juksing på høyt, seriøst nivå, svarer Glendrange.

Arne Kristian Lindmo (lengst bort) mener juksingen kan ødelegge interessen for sjakk.

Han får støtte blant flere i klubben.

– Han burde trekke seg så fort som mulig, konkluderer Arne Kristian Lindmo i OSS.

– En leder som innrømmer juks kan ikke bli sittende som leder i en organisasjon, der det kanskje er det verst tenkelig for sporten. Det kan ødelegge så mye for folks interesse og sjakkspilleres tillit, legger Lindmo til.

Håkon Bjerkenes Øystese (stående) mener det er problematisk om Nilsen fortsetter som sjakkpresident.

– Jeg synes det blir vanskelig å ha en sittende president som innrømmer juks, sier Håkon Bjerkenes Øystese i OSS.

Nilsen har fått høre kritikken, men ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Fakta SLIK JUKSET DEN NORSKE SJAKKPRESIDENTEN Sjakkpresident Joachim Birger Nilsen sier til NRK at han spilte én kamp på fire partier i det innledende gruppespillet av turneringen Pro Chess League med en annen person i rommet. Dermed mottok han hjelp underveis. Turneringen ble spilt på nett. Det skal ha gjeldt tre av de fire partiene, ifølge sjakkpresidenten. Juksingen skjedde i 2016/2017-sesongen – før Nilsen ble norsk sjakkpresident. Han ble valgt til president i juli og tok over etter Simen Agdestein. Les mer

På torsdag erkjente Norges sjakkpresident siden juli i år, overfor NRK at han hadde jukset 2016/2017-sesongen. Nilsen var den gangen en del av sjakklaget «Norway Gnomes».

– Det var ikke lov, og det er jeg helt tydelig på. At det er mange år siden, har ingenting å si. Slikt skal man ikke drive med i det hele tatt, sa Nilsen til kanalen.

Sjakkforbundet kom torsdag med en pressemelding der de tar sterkt avstand fra Nilsens juks, men samtidig anerkjenner hans åpenhet.

– Vi støtter ikke handlingen hans, men det er en enkeltstående hendelse, så vi setter selvfølgelig pris på åpenheten hans, når vi ser andre som nekter for det. Vi må anerkjenne at måten han har valgt å håndtere dette på har vært svært ryddig, sier Ganz til VG.

Innrømmelsen kommer i en tid der sjakkmiljøet har opplevd store avsløringer rundt juks på aller øverste nivå.

Det er delte meninger i OSS. Noen har ikke satt seg så godt inn i saken, mens andre mener man må kunne tilgi Nilsen.

– Jeg var sjokkert over nyheten. Man skal jo ikke gjøre denne type ting. Likevel synes jeg det er bra at han innrømmer det. Det har vært tusenvis av eksempler der folk har blitt avslørt for juks, for så å nekte for det. Det synes jeg er formildende, i tillegg er det såpass langt tilbake i tid, sier Knut Bjørkmann.

Styret i sjakkforbundet er valgt av medlemmene på den årlige kongressen. Styret har ifølge Generalsekretæren Ganz ikke mulighet til å innsette eller avsette medlemmer i sentralstyret. Neste kongressmøte er i juli 2023.

– Er ikke det lenge til, når det er snakk om et så stort spørsmål som dette?

– Vi har muligheten til å ha ekstraordinære kongresser og årsmøter, om det er nødvendig, svarer Ganz.

– Ble det diskutert under dagens styremøte?

– Enn så lenge har vi ikke diskutert det, svarer hun.

Glendrange mener det må bli gjort.

– Om han ikke vil gi seg, så tenker jeg at sjakk-Norge må vurdere dette, sier styrelederen.

– Han er tatt med buksene nede og han må ta sitt ansvar og tre til side. Vi må ha en annen tillitsvalgt. Alle vet at det er nulltoleranse for juksing. Det er svindel, avslutter Glendrange.