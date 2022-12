Klæbo står over søndagens verdenscuprenn på Lillehammer grunnet sykdom

Langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo går ikke søndagens 20 kilometer klassisk fellesstart på Lillehammer.

Johannes Høsflot Klæbo står over søndagens 20 kilometer fellesstart på Lillehammer. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Johannes Høsflot Klæbo har dessverre ikke blitt kvitt murringen etter gårsdagens skirenn. Han ønsker ikke å ta noen sjanser og velger derfor å stå over dagens 20 kilometer klassisk fellesstart, for å bli klar til neste helgs verdenscup på Beitostølen, skriver forbundet.

Klæbo sto også over fredagens 10 kilometer på Lillehammer. Da oppga Skiforbundet at det dreide seg om «murring i halsen» og at det ikke er snakk om korona.

Simen Hegstad Krüger erstatter Klæbo på Lillehammer.

26-åringen har vært i en egen klasse i sesongstarten i verdenscupen. Trønderen knuste alle på lørdagens sprint, i tillegg til at han i Ruka i Finland sist helg vant samtlige tre renn. Det ble også seier i begge rennene under sesongåpningen på Beitostølen.

Klæbo uttalte overfor NRK lørdag at han allerede har gitt opp håpet om å vinne verdenscupen sammenlagt etter han sto over fredagens 10 kilometer.

– Jeg har sagt fra meg muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt da jeg ikke stilte til start i går. Nå ser jeg ikke på det som en mulighet lenger, sa Klæbo til statskanalen.

Neste helg flytter verdenscupsirkuset seg videre til Beitostølen. Der skal langrennsgutta gå sprint (fredag), 10 kilometer klassisk (lørdag) og 4x5 kilometer stafett (søndag).