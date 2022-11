FIFA-ambisjoner uaktuelt for Klaveness: – I strid med alt jeg tenker og står for

Det har blåst hardt rundt FIFA-president Gianni Infantino (52). Flere har nevnt Lise Klaveness (41) som en potensiell arvtaker. Selv avfeier hun muligheten nå.

TALTE: Lise Klaveness på FIFAs talerstol i mars.

16. mars er det FIFA-kongress i Rwanda, og alt ligger til rette for at Gianni Infantino fortsetter som FIFA-president. Fristen for å legge frem motkandidater gikk ut 16. november. FIFA-presidenten går derfor inn i det neste valget uten utfordrer.

– For en god stund siden skjønte vi at vi ikke kom til å stemme på Infantino. Vi hadde en klar følelse av at han hadde stor tillit likevel. Det er ingen spørreundersøkelser, men det var inntrykket. Vi sonderte terrenget for å se om det fantes noen reelle kandidater, vi forsto ganske fort at det gjør det ikke. Han har Asia, Afrika og veldig mange med seg. Vi skjønte raskt at det var nytteløst, sier Klaveness til VG.

Klaveness vil ikke fortelle hvilke aktuelle motkandidater NFF har snakket med.

Flere har likevel ymtet frempå at Klaveness selv burde bli FIFA-president. Miljøpartiet De Grønne gikk onsdag ut og oppfordret Klaveness om å utfordre Infantino som FIFA-president.

– Norge må gå ut tydelig her mot Infantino, og vurdere å fremme vår egen fotballpresident Lise Klaveness som ny sjef for FIFA. Hun har siden hun kom inn i NFF som president vist at det er mulig å stå opp mot korrupsjon og grådighet. Det vil også være symboltungt å fremme en kvinnelig kandidat i en mannsdominert kultur som per i dag har mistet all legitimitet, sa fungerende partileder Arild Hermstad til NTB.

Selv vil hun ikke si så mye om muligheten.

– Det er ikke tema overhodet. Jeg har aldri tenkt på den måten. Ikke tema overhodet, gjentar Klaveness.

Klaveness ble valgt som fotballpresident i NFF i mars. Hun sa selv at hun takket nei til å stille som kandidat to ganger før hun takket ja.

– Kan engasjementet rundt deg for at du skal bli FIFA-president vekke en lyst i deg?

– Jeg har aldri jobbet for posisjon. Det ville vært i strid med alt jeg tenker og står for. Det er rett og slett ikke et tema, svarer Klaveness.

Infantino har vært i hardt vær etter flere kontroversielle utspill. På lørdag hadde han en lang tirade på pressekonferanse før VM startet. Der gikk han rett i strupen på medieomtalen av VM i Qatar.

– Vi må gjøre alt vi kan for å få Lise Klaveness frem som fotballpresident. Jeg ser ikke noe annen utvei enn at Europa går sammen om å få hun frem. FIFA og UEFA er full av gamle menn som har bestemt altfor lenge. Vi sammen må gjøre alt vi kan for å få Lise frem. Det er den eneste muligheten jeg ser i dette skitne spillet, sier Per Joar Hansen, tidligere landslagstrener, til VG.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Klaveness.