«Vinn eller forsvinn» for Vålerenga: – Taper vi, er vi helt ute

VALLE (VG) Vålerenga har fem poeng opp til medalje med fire serierunder igjen, og er nødt til å vinne mot Bodø/Glimt i medaljekampen. Samtidig hyller VIF-leiren laget som må slås.

ROSER GLIMT: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo lar seg imponere av Bodø/Glimts suksess de siste årene.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det var kanskje vinn eller forsvinn mot Rosenborg også, og det kan være lang vei fram selv med seier. Taper vi mot Glimt, er vi helt ute av medaljestriden.

Det mener Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo, som erkjenner at 0–3-tapet for Rosenborg nå har mye å si for VIFs medaljesjanser.

Molde er ett poeng unna å bli seriemester, men i kampen om sølv og bronse er det svært jevnt. Bodø/Glimt er så vidt i førersetet om sølvet, ett poeng foran Rosenborg og Lillestrøm.

Fem poeng bak ligger VIF, som skal møte både Glimt og Molde på hjemmebane i høst.

Også VIF-juvel Odin Thiago Holm ser på søndagens oppgjør som en kamp som må vinnes.

– Det er fort det. Nå er det en litt kjip luke opp etter at vi tapte i Trondheim, men med en seier mot Glimt så lever håpet igjen. Det blir avgjørende, konkluderer Holm overfor VG.

MÅ VINNE: Vålerengas Odin Thiago Holm mener at VIF er nødt til å slå Bodø/Glimt for å ha et håp om medalje.

Fakta Medaljekampen i Eliteserien 2022 Tabellen med fem serierunder igjen: 1. Molde, 63 poeng 2. Bodø/Glimt, 48 poeng 3. Rosenborg, 47 poeng 4. Lillestrøm, 47 poeng 5. Vålerenga, 42 poeng Les mer

Fjerdeplass i Eliteserien kan i teorien gi kvalifiseringskamper til Conference League, dersom et av lagene på topp tre vinner den norske cupen. Tredjeplass fører dog til flere millioner ekstra enn fjerdeplass i resultatpotten fra Norsk Toppfotball, ifølge Dagsavisen.

De regjerende seriemesterne fra både 2021 og 2020 har markert seg i både Conference og Europa League, og rystet blant annet Arsenal på hjemmebane torsdag kveld, til tross for tapet. Fagermo er dypt imponert over det Kjetil Knutsen har fått til med Bodø/Glimt de siste to årene.

– Det er klasse. Fantastisk på alle mulige plan. Ikke noe annet å si om det, egentlig. Først og fremst med spillerlogistikk, hvor de hentet rimelige spillere som har vært gode. I tillegg har de egenutviklede spillere. Nå har de jo økonomi til å kjøpe etablerte toppspillere, vurderer Vålerenga-treneren.

– Har dere noe å lære av Glimt?

– Alle har noe å lære av folk som er flinke. Det er klart, det. Vi jobber litt etter de samme prinsippene her, hvor vi prøver å bygge opp et lag og utvikler egne som skal være med på å dra laget opp på tabellen. Og som forhåpentligvis gir oss store inntekter gjennom salg.

Fakta Topplagenes gjenstående kamper Molde: Lillestrøm (b), Rosenborg (h), Viking (b), Sandefjord (h), Vålerenga (b) Bodø/Glimt: Vålerenga (b), Kristiansund (h), Rosenborg (b), Viking (h), Strømsgodet (b) Rosenborg: Strømsgodset (h), Molde (b), Bodø/Glimt (h), Jerv (b), Sarpsborg 08 (h) Lillestrøm: Molde (h), Haugesund (b), Odd (h), Aalesund (b), HamKam (h) Vålerenga: Bodø/Glimt (h), Odd (b), Sarpsborg 08 (h), Haugesund (b), Molde (h) Les mer

Tidligere Glimt-spiller Amor Layouni, som tok sølv med laget i 2019, er også full av lovord i forkant av søndagens oppgjør.

– Det de har levert de siste årene er fantastisk, så klart. Det er bra gjort, og kult, sier vingen til VG.

– De spiller veldig hurtig, og alle vet hva de skal gjøre. De er synkronisert, og er et lag. Glimt kan bytte mange spillere og fortsatt spille bra, og de vet hvor de har hverandre, legger han til.

Lagkamerat Holm følger på.

– Det er imponerende å oppnå så store ting i en by som Bodø. Både Europa og å være dominerende i Eliteserien over flere år. Det er en stor inspirasjon for oss å se at det er mulig å oppnå sånt i Norge, roser Vålerenga-juvelen.

PS! Landslagsspiller Stefan Strandberg er fortsatt ute med skade, og trente ikke med resten av VIF-laget onsdag. Han blir ikke klar til søndagens kamp.

