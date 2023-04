Kjøll reagerer mot Elsafadi: – Sterke og feilaktige påstander

Idrettspresident Berit Kjøll (67) omtaler styremedlem Marco Elsafadis utspill som «sterkt beklagelig».

Idrettspresident Berit Kjøll reagerer på Marco Elsafadis utspill.

Hun avsluttet formelt varslersaken i NIF før påske. Verken den ansatte som varslet, omvarslede Marco Elsafadi eller NIFs administrasjon måtte tåle kritikk etter det som hadde skjedd.

Advokatregningen på saken, som har blitt karakterisert som «en misforståelse», er på minst 1,1 millioner kroner.

I dag er varsleren sykemeldt, mens Marco Elsafadi er mektig irritert over den behandlingen han fikk. Han krever å bli renvasket av idrettspresidenten.

Berit Kjøll kaller de ferske påstandene fra Elsafadi – omtalt som omvarslede i Kjølls svar – for sterke og feilaktige.

– Allerede samme dag som den aktuelle hendelsen inntraff ble den forsøkt løst gjennom dialog mellom partene. Omvarslede ønsket ikke å bidra til en foreslått minnelig løsning, men valgte i stedet en fremgangsmåte som bidro til eskalering. Saken lot seg ikke løse gjennom dialog med partene. Det ble derfor besluttet å sette den videre behandlingen av saken ut til ekstern behandling av NIFs varslingsmottak, skriver Kjøll i en e-post til VG.

Dette er saken: En profilert ansatt i NIF hevder styremedlem Marco Elsafadi anklaget ham for ordrenekt i en telefonsamtale der også idrettspresident Berit Kjøll deltok 20. desember.

Den ansatte leverte på bakgrunn av dette et formelt varsel mot Elsafadi.

NIF leide inn tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad, som forfattet en rapport på snaut 90 sider om saken. Rapporten er ikke offentlig.

NIF leide deretter inn arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som snakket med de involverte i mars.

Fougner konkluderte før påske med at Elsafadi ikke har gjort noe galt. Den ansatte fikk heller ikke kritikk for å ha levert et varsel. Fougner mener saken bygger på en misforståelse og kunne vært løst tidligere.

Saken har kostet NIF minst 1,1 millioner kroner i advokatsalærer.

Elsafadi har ikke deltatt i styremøter de siste månedene. Den ansatte er for tiden sykemeldt.

Hun reagerer på at Marco Elsafadi hevder at han ikke ble holdt informert underveis i granskingen av hva som hadde skjedd.

– Omvarslede fikk daglig oppdateringer fra presidentskapet i de første dagene etter at hendelsen inntraff frem til det var avklart at det var Advokatkontoret Erling Grimstad som skulle følge opp og behandle saken. Videre ble saksbehandlingsregler, inkludert omvarsledes rettigheter, tidlig formidlet fra Grimstad – direkte til omvarslede. NIFs varslingsrutiner ble også tidlig delt med den omvarslede fra presidentskapet. Fremstillingen til omvarslede medfører altså ikke riktighet, hevder Kjøll.

Erling Grimstad utarbeidet en lengre rapport om det som angivelig har skjedd.

Advokat Erling Grimstad har forfattet en nesten 90 sider lang rapport om varslingssaken.

– Da Grimstad hadde levert sin rapport, med sine anbefalinger, fulgte presidentskapet den omvarslede opp tett og informerte om videre håndtering. Det er derfor ikke riktig at omvarslede ikke har blitt fulgt opp og informert, mener Kjøll.

Hun understreker at Elsafadi fikk tilbud om juridisk bistand, betalt av NIF, på samme tidspunkt som varsleren fikk et liknende tilbud.

Ifølge Kjøll har presidentskapet i NIF (visepresidenter og president) flere ganger bedt om et møte med Elsafadi. 46-åringen har takket nei, hevder Kjøll.

Hun omtaler det som beklagelig i e-posten til VG.

VG vet imidlertid at Elsafadi har sendt NIF-toppene en skriftlig henvendelse som han ønsker besvart før han deltar i et møte.

Elsafadi mener deler av NIF er preget av en ukultur som det bør ryddes opp i. Det handler, forteller han, blant annet om rolleforståelse mellom idrettsstyret og administrasjonen.

Berit Kjøll er ikke nådig i sitt svar til sitt eget styremedlem:

– Det er trist å oppleve en så stor mangel på rolleforståelse når et styremedlem går ut med så alvorlige og udokumenterte beskyldninger på denne måten. Dette skader idrettsarbeidet og Norges idrettsforbunds omdømme. Derfor er det veldig spesielt å oppleve at omvarslede sier at organisasjonen er preget av en ukultur som det bør ryddes opp i, når han selv har avvist dialog med presidentskapet og ikke deltar i styremøter, men heller velger å fremsette alvorlige påstander om NIF og styrets arbeid i media, sier hun.

Marco Elsafadi, her fra tiden like før han ble valgt inn i NIF-styret.

På ett område tar Berit Kjøll likevel selvkritikk torsdag kveld: Hun erkjenner at det ikke er riktig at advokat Jan Fougner jobbet gratis den dagen hun inviterte til pressemøte rett før påske.

Dette sa hun under seansen, mens Fougner sto ved siden av henne.

– Jeg må beklage at dette kom feil ut. Det har hele tiden vært avklart at Jan Fougner skal få betalt for jobben han har gjort i denne saken.