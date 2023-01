Sahraoui klar for Heerenveen: – Det rette steget for meg

Osame Sahraoui (21) forlater Vålerenga til fordel for nederlandske Heerenveen.

NYTT EVENTYR: Osame Sahraoui har signert en kontrakt frem til sommeren 2026.

DRAR: Stjerneskuddet Osame Sahraoui skal spille fotball i Nederland.

Ryktene rundt Vålerengas midtbanejuvel har florert de siste dagene. Nå er Vålerenga og Heerenveen enige om en overgang for 21-åringen. Det bekreftes på Oslo-klubbens hjemmesider.

– Jeg har mye følelser for Vålerenga, og det har jeg fått tilbake også. Samtidig må jeg prøve dette. Jeg tror Nederland og Heerenveen er det rette steget for meg. Det blir et fint nytt eventyr, sier Sahraoui i en pressemelding.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo synes det er trist å miste stjerneskuddet, men overrasket er han ikke.

– Sportslig er det trist fordi det er en spiller som er veldig god. Jeg skulle selvfølgelig ønske vi kunne fått enda en sesong med ham, men det er en tid for alt. Overgangssummen virker grei, og alle er fornøyde, sa Fagermo tidligere i dag.

STILTE: Sahraoui fikk tatt farvel med laget tirsdag formiddag.

– Jeg er derimot ikke overrasket. Vi hentet Mohamed Ofkir fordi vi ante at dette kunne skje. Det gjør utslag å miste en spiller, så forhåpentligvis mister vi ikke to, sier Fagermo til VG som sikter til treningsfraværet til Amor Layouni.

VG var til stede da Sahraoui gikk av dagens trening før alle andre. Han observerte resten av treningen og snakket sammen med sportssjef Joacim Jonsson. Sahraoui trente med laget helt til han fikk bekreftet at klubbene var enige.

En rekke tidligere Vålerenga-spillere har spilt for Heerenveen, deriblant Thomas Holm, Christian Grindheim, Chidera Ejuke og Nicolai Næss. Tidligere tirsdag kjøpte de også Daniel Karlsbakk (19) fra Viking.

– Heerenveen er en fantastisk klubb når det kommer til utvikling. Det er ikke slik at de kom på banen i siste liten, vi har hatt dialog i lang tid og de har fulgt meg lenge. Det føles som et rett sted å komme til for å ta ytterligere steg, sier Sahraoui.