Ten Hag om Greenwood: - Kan ikke si noe om det

Saken mot Mason Greenwood (21) ble henlagt torsdag. Manchester United-manager Erik ten Hag var lite snakkesalig om temaet da han møtte pressen fredag.

21-åringen som har vært siktet for voldtekt og fysisk vold mot sin tidligere kjæreste, fikk torsdag alle anklagene frafalt.

I en uttalelse torsdag skrev Manchester United at de skulle «gjennomføre sin egen prosess før de bestemmer seg for neste steg», men noterte seg at siktelsene er henlagt. Greenwood selv sa i en uttalelse at han var «lettet».

– For øyeblikket kan jeg ikke kommentere noe om prosessen. Jeg kan ikke si noe om det. Jeg viser til uttalelsen fra klubben, og kan for øyeblikket ikke tilføye noe mer enn det som allerede har blitt sagt, sa ten Hag på fredagens pressekonferanse.

Manchester United møter Crystal Palace lørdag klokken 16.00.