Liverpool-krisen «ingen» kan forklare: – Klopp vet ikke hva han skal gjøre

Jürgen Klopp og Liverpool synker stadig nedover på tabellen og er ikke til å kjenne igjen fra mesterlaget som vant Premier League i 2020.

OPPGITT: Jürgen Klopp leter etter løsningen på Liverpools problemer.

Forrige gang Liverpool tapte tre bortekamper på rad i ligaen viste kalenderen april 2012. Den gang endte de rødkledde på åttendeplass, bak naborival Everton.

Lørdag ble det 0–3 tap for Wolverhampton, og i tillegg til å tre strake nederlag på bortebane har Liverpool sluppet inn tre baklengs i alle tre kampene.

– Vi har fortsatt spillerne som har hjulpet oss med å oppnå store ting, men vi presterer ikke bra. Det er vanskelig å si hvorfor, sier en oppgitt Allison Becker til Premier Leagues egen TV-produksjon etter skuffelsen mot Wolves.

Og målvakten er langt fra den eneste som ikke kan forklare krisen i Merseyside-klubben.

– Klopp leter febrilsk etter svar. Før var Liverpool et velkjent maskineri, men nå sliter de med å få brikkene til å passe sammen, sier tidligere Liverpool-spiller Jason McAteer i studio til LFCTV etter kampslutt mot Wolves.

En årsak flere har pekt på, blant andre Klopp selv, for å forklare Liverpools elendige sesong er det faktum at de røde spilte 63 kamper i fjorårssesongen og at effekten av det merkes denne sesongen.

Etter fadesen mot Wolverhampton ble Klopp igjen spurt om det er fjorårets tøffe sesong som gjør at Liverpool ikke er til å kjenne igjen:

– Det er definitivt en av grunnene, men hvor lenge kan vi skylde på det? Det er en av forklaringene generelt, men det kan ikke forklare de første 15 minuttene mot Wolverhampton. Vi må forbedre oss umiddelbart, oppsummerer Klopp.

Da Ruben Neves satte 3–0 for Wolverhampton med tyve minutter igjen av oppgjøret startet hjemmefansen å synge «You're getting sacked in the morning» i retning Liverpool-sjefen.

Én av dem som setter spørsmålstegn til Klopps fremtid på Merseyside er Arsenal-legenden Paul Merson:

– Det er første gang jeg har sett at Klopp bare sitter der og ser på. Jeg liker ikke å bruke ordet «fortapt», for han er ikke fortapt, men han vet ikke hva han skal gjøre nå, er dommen fra den nåværende Sky Sports-eksperten.

Merson er også usikker på hvordan Klopp selv vurderer sin fremtid i Liverpool.

– Jeg tror han vil vente å se hvordan det går i Champions League, og til etter de to åttedelsfinalene mot Real Madrid før det eventuelt kommer en avgjørelse, sier Merson.

VIKTIG BRIKKE: Tidligere Liverpool-profiler mener savnet av Sadio Mané er stort i dagens Liverpool-lag.

I studio til LFCTV peker McAteer og tidligere Liverpool-helt Neil Mellor på et annet problem med denne utgaven av Klopps mannskap. Nemlig mangelen på Sadio Mané.

– Problemene starter allerede på topp. Sadio Mané var på mange måter nøkkelen til det høye presset Liverpool var så gode på. Når det presset ikke fungerer som normalt, sprer problemene seg bakover til midtbanen og forsvaret, mener McAteer.

– Det er tungt. Vi må bare støtte laget. Jeg tror det kommer store endringer til sommeren, og innen den tid må vi bare komme oss gjennom denne sesongen. Jeg håper at Klopp blir værende, for han er mannen til å fikse dette, er dommen fra Mellor, som huskes best for sin viktige scoring og målgivende til Steven Gerrard i 3–1 seieren mot Olympiacos i Champions League i 2004.

Liverpools neste ligakamp er mot byrival Everton mandag 13. februar.