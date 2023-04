Uefa-sjefen om Barcelona-granskingen: – En av de mest alvorlige sakene jeg har sett i fotballen

Uefa-president Aleksander Ceferin omtaler korrupsjonsanklagene mot Barcelona som «ekstremt alvorlig». Klubben etterforskes for utbetalinger til en dommersjef.

Uefa-president Aleksander Ceferin har uttalt seg for første gang om Negreira-saken.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Det er en av de mest alvorlige sakene jeg har sett i fotballen, sier Ceferin i et intervju gitt til den slovenske avisen Ekipa.

Uttalelsen er den første han har kommet med om den pågående granskingen av Barcelona. I Spania er Uefa-toppens meninger blant annet blitt gjengitt i Marca.

For ti dager siden kunngjorde Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at de hadde satte i gang en etterforskning av saken.

Spansk påtalemyndighet har fra før siktet Barcelona for korrupsjon etter at storklubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Det er den tidligere nestlederen Jose Maria Enriquez Negreira i dommerkomiteen i Spanias fotballforbund som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma at Negreira fikk utbetalingene.

– Jeg kan ikke kommentere saken direkte av to grunner. For det første har vi en uavhengig disiplinærkomité. Og for det andre har jeg ikke behandlet denne saken i detalj. Men det jeg kan si, er at situasjonen er ekstremt alvorlig, sier Ceferin.

Foreldet

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben som konsulent.

I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

Ledelsen i den spanske ligaen har gjort det klart at den ikke har myndighet til å ilegge Barcelona sportslige sanksjoner. Årsaken er at saken ikke er fra de siste fem årene og med det er foreldet i henhold til La Ligas reglement. Bøter er derfor eneste alternative sanksjoner.

Kan miste CL-titler

Uefa på sin side har ikke noe foreldelsesfrist. Det vil si at Barcelona i verste fall kan miste mesterligatitlene de vant i perioden saken gjelder.

Barcelona gikk til topps i Champions League i 2006, 2009, 2011 og 2015.

– Det er etter min mening er en av de mest alvorlige sakene i fotballen jeg har sett. I den spanske ligaen er saken foreldet og vil ikke få noen konkurransemessige konsekvenser. Men når det gjelder Uefa, er det ingenting som er foreldet, understreker Ceferin.