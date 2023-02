Tre av topplagene vant etter full tid - Sparta tapte terreng

Stavanger Oilers, Storhamar og Stjernen vant sine kamper i eliteserien ishockey etter ordinær tid, mens serietoer Sparta måtte ha straffer for å slå Manglerud Star.

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen ledet laget sitt til 5-1-seier over Ringerike i eliteserien ishockey torsdag kveld.

NTB, VG

Serieleder Oilers vant 3-0 over Frisk Asker, mens Storhamar slo Ringerike 5-1. Stjernen vant 6-3 borte mot Lillehammer, mens Sparta måtte ut i straffeslagkonkurranse for å slå Manglerud Star 3-2.

Oilers tapte terreng til utfordrerne før landslagspausen, mens Frisk Asker har utført et trenerbytte hvor sportssjef Vidar Wold har overtatt ansvaret også i boksen. Det var jevnt på scoreboarden snaue to perioder før Bryce Gervais sendte vertene i ledelsen. Ludvig Hoff og Markus Søberg økte hver sin gang.

Storhamar scoret kampens fire første mål før Ringerike fikk det som bare ble et trøstemål. Jonathan Booth ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet til 5-1.

Steffen Thoresen spilte sin 914. eliteseriekamp da MS tok imot Sparta. Dermed slettet han Pål Johnsens rekord, og han feiret med å gi laget sitt 2-0-ledelse.

Vetle Salsten og veteranen Niklas Roest sørget for at Sparta kom tilbake til 2-2, og etter straffeslag ble det seier til gjestene, men det gjorde at lagene bak kneppet inn på serietoeren.

John Piccinich ble tremålsscorer for Stjernen mot Lillehammer.